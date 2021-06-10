Это катализатор в улучшении практического применения законов – Нина Балабаева об Указе о правах человека

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Катализируется процесс и норма социальной защиты, норма «время на размышление» будет однозначно в нашей республике. Такое мнение об изданном Указе Президента «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека» выразила директор общественного фонда «Центр социально-психологической реабилитации и адаптации «Родник» Нина Балабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Однозначно это положительный момент. Человек - сама ценность, человек и его права не должны нарушаться. То, что такие шаги делает наш Президент, очень отрадно. Есть законы, но всегда страдает правоприменительная практика. Когда начала читать Указ Главы Государства, отметила пункт защиты прав человека в области противодействия торговли людьми», - прокомментировала директор общественного фонда «Родник».

Как известно, Нина Балабаева уже давно занимается этим вопросом, в частности, оказывает помощь жертвам торговли людьми. На базе центра был открыт первый специализированный приют для пострадавших от торговли людьми.

«Сейчас мы подготовили новую неправительственную организацию, которая ведет этот проект. Я знаю, что это важно, нужно. Очень важно урегулировать статус иностранцев, которые оказались жертвами торговли людьми на территории Республики Казахстан. Есть международный механизм «время на размышление». Если человек пока не готов сотрудничать с правоохранительными органами, необходимо давать ему возможность в легальном поле легализовать его статус, наказать тех, по вине которых он пострадал. Зачастую многие уходят от ответственности, потому что они (пострадавшие) иностранцы, торопятся домой. Иностранцы уезжают и дело остается незаконченным, преступники уходят от ответственности. А «время на размышление» позволит обеспечить защиту, в том числе иностранных граждан», - считает спикер.

Второй момент – обеспечить социальные меры защиты оказания помощи иностранным гражданам.

«Иностранец приехал в нашу страну и пострадал на этой территории: оказался рабстве, сексуальной, трудовой эксплуатации, вовлечен в попрошайничество. Поэтому мы должны нести ответственность, чтобы оказать ему помощь здесь и сейчас, вне зависимости от гражданства», - отметила Нина Балабаева.

По ее словам, принятие Указа дает основание верить в то, что в ближайшее время изменятся моменты, которые пока обсуждаются.

«Катализируется процесс и норма социальной защиты, норма «время на размышление» будет однозначно в нашей республике», - добавила директор общественного фонда «Родник».

Согласно статистике неправительственных организаций, только в этом году центр оказал помощь 37 пострадавшим от торговли людьми, в основном граждане Узбекистана.

«Пострадавшие зачастую обращаются к нам за помощью. В условиях пандемии есть возможность прилететь воздушным путем в Республику Казахстан. Работодатель договаривается, оплачивает перелет, приглашает в страну, они (пострадавшие) оказываются в сложных ситуациях, отбирают все документы. Они проживают там же, где и работают. Их кормят фактически одним и тем же. Не выплачивается заработная плата. Об этих моментах нам рассказывают те люди, которым мы оказываем помощь», - рассказала Нина Балабаева.

Спикер считает, что Указ – катализатор в улучшении ситуации в области законов и практического применения этих законов.

«Сейчас мера принята. Полгода впереди. Думаю, к концу года почувствуем результаты. Казахстан, в любом случае, принимает много мер, приюты открываются во всех регионах Казахстана. Бюджеты приютов уже трехгодичные. Это тоже облегчает ситуацию. Понятие оказание помощи – понятие круглосуточное», - добавила Нина Балабаева.

Напомним, сегодня Глава государства принял Указ «О дальнейших мерах Республики Казахстан в области прав человека», который предусматривает следующие направления: совершенствование механизмов взаимодействия с договорными органами ООН и специальными процедурами Совета ООН по правам человека; обеспечение прав жертв торговли людьми; права человека в отношении граждан с инвалидностью; ликвидация дискриминации в отношении женщин; право на свободу объединения; право на свободу выражения мнения; право человека на жизнь и общественный порядок; повышение эффективности взаимодействия с неправительственными организациями; права человека в области уголовного правосудия, исполнения и предупреждения пыток и жестокого обращения.