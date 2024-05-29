Это этично - Азат Перуашев дал оценку пышному тою экс-депутата Раманкулова

Депутат Мажилиса Азат Перуашев прокомментировал видео с роскошного празднования юбилея экс-депутата Максата Раманкулова и высказал свое мнение относительно нарушения этики в данном случае, передает корреспондент агентства Kazinform.

Напомним, бывший депутат Максат Раманкулов с размахом отпраздновал свой 50-летний юбилей в одном из самых престижных ресторанов Алматы. Праздничное мероприятие украсили своим присутствием и казахстанские артисты, которые выступили перед гостями. Особый резонанс в казнете вызвали фрагменты видео, на которых юбиляр дарит гостям машину и квартиру.

Корреспондентом агентства был задан вопрос: Уместно ли устраивать пышное мероприятие, когда страна переживает последствия паводков?

- Это его личное дело. Он не является депутатом. Он бизнесмен и имеет полное право отмечать день рождения так, как считает нужным. Да, с моей точки зрения, скромность и сдержанность более уместны в настоящее время. Но человеку исполняется 50 лет один раз. Он не виноват, что его юбилей пришелся на этот период. Что касается широкого освещения мероприятия - его юбилей сделали громким блогеры и гости наверное. Но это абсолютно не его инициатива. Какой он нарушил этикет? Что отметил свои 50 лет на свои же деньги? Это этично. Он не чиновник, не госслужащий, не сотрудник квазигоспредприятия, а частный предприниматель. Эти деньги он зарабатывает. Более того, большую часть средств направляет на благотворительность. Он посчитал нужным отметить юбилей так. С гостями об этом не советовался. Был бы депутатом сейчас, то можно было бы поднимать вопросы этики, - ответил депутат.

По словам Перуашева, Раманкулов активно работал будучи депутатом.