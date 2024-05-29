Бывший депутат Мажилиса Парламента Казахстана Максат Раманкулов прокомментировал пышное проведение мероприятия в честь своего 50-летнего юбилея, кадры с которого распространились в соцсетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для гостей была организована специальная лотерея с ценными призами. Среди разыгранных подарков были новая квартира в Астане, электрокар, телефоны марок Samsung, 10 iPhone и путевки в Дубай и Италию. Зангар Нуртас (младший брат казахстанского певца Кайрата Нуртаса) выиграл телефон Samsung, а главного приза — недвижимости в столице — была удостоена семья певца Мукасана Шахзадаева.

Сам виновник торжества считает мероприятие недорогим и что такие праздники проходят каждый день, в которых он также принимает непосредственное участие.

— Во-первых, я не транслировал это в сети. Это сделали, наверное, блогеры, я даже не знаю. Во-вторых, я — не депутат, я — бизнесмен. Раньше, да, был депутатом, в данное время я — бизнесмен. И мероприятие не было таким пышным, как это все показали в социальных сетях. Стандартное мероприятие на 300 человек, каждый день такие мероприятия проводятся. Я — не госслужащий, — считает экс-депутат.

Максат Раманкулов также считает, что он может себе позволить проводить той на 300 человек.

— Не то чтобы постоянно, насколько мне известно, мы же тоже ездим, нас приглашают, бываем на мероприятиях, юбилеи, свадьбы — это же казахские обычаи. И это будет постоянно. Что кто-то запрещает разве? Не помпезное, просто. Ну как, это мое личное мероприятие, юбилей. Один раз в жизни, первый раз это мероприятие делаю в своей жизни, — говорит Максат Раманкулов.

По словам экс-депутата, он потратил на это порядка 20 миллионов тенге. Однако по информации, слитой в социальной сети, помимо разыгранных телефонов и путевок в Дубай и Италию, еще упоминается о квартирах и машинах. А на вопрос, этично ли на фоне жесткой экономии в стране в связи с масштабными паводками проводить столь дорогой юбилей, экс-депутат ответил уверенно.

— Нет, ну, конечно, я — бизнесмен, я зарабатываю, у меня строительный бизнес, отельный бизнес. Я являюсь собственником отеля. Я сделал недорогое мероприятие, ну в пределах 20 миллионов тенге. Понимаю, что это немало, возможно. Вы сами попробуйте на 300 человек сделать, те же деньги потратите, — говорит он.

К слову, сам Раманкулов оказал помощь пострадавшим от паводков.

— В период паводков по своей инициативе оказал посильную помощь 50 пострадавшим жилым домам. На свой день рождения 21 мая пригласил 60 старцев из дома престарелых, дал благотворительный обед, оказал финансовую помощь, провел турнир по тогызкумалаку среди дипломатического корпуса в Астане. За 50 лет это мое первое мероприятие, ничего пышного там не было, даже китайскую машину стоимостью 7,5 млн тенге, на которую скинулись деньгами друзья, я разыграл и поделился с гостями мероприятия, — отметил бизнесмен.

Напомню, в стране 1 января 2024 года стартовал третий этап всеобщего декларирования. Это касается и бизнеса. Предприниматель Максат Раманкулов пока не прошел процедуру.