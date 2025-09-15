Это должна сделать каждая женщина после родов — советы врача из Алматы
Роды — это серьезное испытание для организма. И даже если все прошло хорошо, женщине необходимо пройти ряд обследований. О том, какие именно, узнал корреспондент Kazinform у замдиректора алматинского роддома № 4 Екатерины Самарцевой.
Врач напоминает, что на вынашивание и рождение ребенка женщина затрачивает колоссальные физические и эмоциональные ресурсы, и поэтому ей необходимо не просто «пережить» этот период, но еще и восстановиться.
— Очень часто женщины думают: раз роды прошли успешно, значит, все в порядке. Но это не так. Изменения, происходящие в организме, могут быть скрытыми, без яркой симптоматики, и именно своевременное комплексное обследование позволяет выявить риски и предупредить осложнения, — сказала врач акушер-гинеколог высшей категории Екатерина Самарцева.
Медик советует пройти полноценную диагностику после родов, причем, у тех специалистов, которые знают ее историю. По словам акушера-гинеколога, женщине удобно проходить обследование именно там, где прошли роды, потому что врачам роддома уже знакома история родов пациентки. Во-вторых, это обеспечивает более доверительный контакт и индивидуальный подход. Женщина чувствует себя в знакомой обстановке, а это снижает уровень тревожности.
— Мы не просто делаем анализы, а сопровождаем женщину на пути восстановления. В ходе чекапа мы обращаем внимание на работу кроветворной системы, печени, почек, обмен веществ, гормональный баланс, состояние органов малого таза. Мы оцениваем уровень гемоглобина, наличие воспалительных процессов, работу печени и почек, делаем УЗИ, чтобы исключить осложнения. Все это напрямую влияет не только на самочувствие женщины, но и на ее репродуктивное здоровье. Послеродовый чекап — это первый шаг к прегравидарной подготовке. Если женщина планирует еще беременность, ей нужно быть уверенной, что организм полностью восстановился. Это снижает риск осложнений, повышает шансы на успешное зачатие и благополучное вынашивание ребенка, — пояснила Екатерина Самарцева.
В комплексное обследование новоиспеченной мамы, которое проводится в 4-м роддоме Алматы, входят общий анализ крови (гемоглобин, эритроциты, лейкоциты с формулой, тромбоциты, СОЭ, гематокрит), общий анализ мочи, биохимические исследования: АЛТ, АСТ, креатинин, глюкоза, общий белок, общий билирубин, мочевина, мазок на бактериоскопию, забор крови из вены, УЗИ органов малого таза, консультация врача-гинеколога. Такой чекап помогает вовремя заметить отклонения, скорректировать восстановление и дать рекомендации для будущих беременностей.
Когда же женщине необходимо пройти такое обследование? Доктор отметила, что оптимально — в первые 6–8 недель после родов, когда организм активно перестраивается. Этот период еще называют «золотым» для восстановления.
— Но и позже обследование остается актуальным, особенно, если есть жалобы, нерегулярный цикл, боли или другие изменения. Главное — не откладывать, ведь многие процессы легче скорректировать на раннем этапе. Роды — это только начало пути. Забота о репродуктивном здоровье не заканчивается на моменте появления ребёнка на свет. Послеродовый чекап — это возможность вовремя позаботиться о себе и заложить основу для будущего материнства. Не пренебрегайте своим здоровьем — оно так же важно, как здоровье вашего малыша, — заключила доктор.