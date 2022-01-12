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    17:38, 12 Январь 2022 | GMT +6

    Это дело чести для меня как Президента и гражданина - Касым-Жомарт Токаев о восстановлении Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В своем выступлении на заседании оперативного штаба Глава государства отметил, что приехал в Алматы, чтобы лично оценить масштабы последствий террористической атаки на крупнейший город нашей страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.

    Президент поручил Правительственной комиссии совместно с акиматом Алматы в кратчайшие сроки восстановить объекты инфраструктуры, в том числе здания государственных органов, правоохранительных и специальных структур, системы видеонаблюдения. Также будет оказана поддержка пострадавшим предпринимателям.

    «Вы знаете, Алматы – мой родной город. Здесь я родился, учился. Сейчас перед нами стоит задача в самое короткое время восстановить этот город. Это, можно сказать, дело чести для меня как Президента и как гражданина нашего государства. У меня нет никаких сомнений, что город будет восстановлен, причем перед Правительством стоит задача, чтобы город выглядел еще лучше, чем раньше. Надо очень хорошо поработать», – сказал Касым-Жомарт Токаев.


    Теги:
    Президент Президент Казахстана Алматинская трагедия ЧП-2022 Алматы
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