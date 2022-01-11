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Это даст очень хороший импульс экономике - политолог об утильсборе

11 Января 2022 16:00
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Это даст очень хороший импульс экономике - политолог об утильсборе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор ТОО «Институт прикладных этнополитических исследований» Талгат Калиев после выступления Главы государства Касым-Жомарта Токаева на заседании Мажилиса Парламента РК высказал свое мнение относительно назначения нового Премьер-Министра и прекращения администрирования утилизационного сбора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Спикер считает, что кандидатура Алихана Смаилова на пост Премьер-Министра была логичным подходом.

«Он был первым вице-премьером. С другой стороны, учитывая финансовую специфику самого Алихана Смаилова, наверняка будет приоритет за совершенствованием налогового законодательства, за оптимизацией финансовых расходов государства и улучшением финансовой дисциплины, что всегда была критикуема в Правительстве», - говорит Талгат Калиев.

Он также поддержал инициативу Президента относительно того, что нужно пересмотреть порядок закупок «Самрук-Казына» и иных национальных компаний.

Кроме того, спикер прокомментировал решение Главы государства по принятию мер к прекращению утилизационного сбора.

«Скандальный РОП будет упразднен, а это целая отрасль перегонщиков автомобилей, снижение цен на импорт автомобилей, в этом в свое время было задействовано десятки тысяч человек. В этой сфере трудились. Поэтому это крайне важно. Это, мне кажется, даст очень хороший импульс экономике», - заявил Талгат Калиев.

Политолог добавил, что стоимость автомобилей в стране должна уменьшиться после пересмотра вопроса об утилизационным сборе.

Полный текст выступления Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК по ссылке .


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#Президент Казахстана   #Экономика   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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