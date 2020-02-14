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Это было здорово – Лука Модрич о встрече с казахстанцем Али Турганбековым
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Игрок с мировым именем хорватский легионер мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал встречу с юным казахстанцем Али Турганбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Было здорово встретиться с Али Турганбековым. Продолжай вдохновлять мир своим счастьем. Футбол – это больше, чем игра», - написал Лука Модрич в Instagram.
«Спасибо большое, дорогой друг! Я очень счастлив», - ответил хорвату мальчик.Напомним, Али Турганбеков встретился с игроками футбольного клуба «Реал».
Ранее казахстанский «Ник Вуйчич» встретился со звездой туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
Родившийся без ног Али Турганбеков вручил вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином Суперкубок организации победителям матча - команде «Ливерпуль».
А. Турганбеков был специально приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами.
В результате поездки в Стамбул (именно там прошел матч между Ливерпулем и Челси), фотогалерея мальчика пополнилась снимками с Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино и главным тренером команды Юргеном Клоппом.
К настоящему моменту Али успел встретиться и запечатлеть себя на фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси.
До этого мальчика пригласили звезды французского гранда «Пари-Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.
Ранее на встречу с мальчиком приезжали другие легенды футбола в лице Диего Марадоны и Андрея Шевченко.
В декабре 2017 года Али встречался со своим кумиром Ником Вуйчичем.
Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.
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