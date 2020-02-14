Это было здорово – Лука Модрич о встрече с казахстанцем Али Турганбековым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Игрок с мировым именем хорватский легионер мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал встречу с юным казахстанцем Али Турганбековым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Было здорово встретиться с Али Турганбековым. Продолжай вдохновлять мир своим счастьем. Футбол – это больше, чем игра», - написал Лука Модрич в Instagram.

«Спасибо большое, дорогой друг! Я очень счастлив», - ответил хорвату мальчик.

Напомним, Али Турганбеков встретился с игроками футбольного клуба «Реал».

Ранее казахстанский «Ник Вуйчич» встретился со звездой туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

Родившийся без ног Али Турганбеков вручил вместе с президентом УЕФА Александером Чеферином Суперкубок организации победителям матча - команде «Ливерпуль».

А. Турганбеков был специально приглашен на матч Суперкубка УЕФА между Ливерпулем и Челси. До матча он успел побывать на закрытых тренировках команд, пообщаться с их лидерами.

В результате поездки в Стамбул (именно там прошел матч между Ливерпулем и Челси), фотогалерея мальчика пополнилась снимками с Мохаммедом Салахом, Роберто Фирмино и главным тренером команды Юргеном Клоппом.

К настоящему моменту Али успел встретиться и запечатлеть себя на фото со звездой мирового футбола Лионелем Месси.

До этого мальчика пригласили звезды французского гранда «Пари-Сен-Жермен» Киллиан Мбаппе, Эдинсон Кавани и Неймар.

Ранее на встречу с мальчиком приезжали другие легенды футбола в лице Диего Марадоны и Андрея Шевченко.

В декабре 2017 года Али встречался со своим кумиром Ником Вуйчичем.

Добавим, в сентябре 2017 года мама Али рассказала о том, какой тернистый путь пришлось пройти ей и ее семье. После рождения сына Акмарал уговаривали отказаться от него даже родственники. Когда мальчик подрос, многие школы не хотели его принимать. В итоге мальчик попал в столичную школу для одаренных детей «Нурорда», где учится и по сей день.