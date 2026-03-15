РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:26, 15 Март 2026 | GMT +5

    Это большой урок для многих стран — Глава государства о ситуации в Иране

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Акорда

    На брифинге журналисты поинтересовались, не означает ли отсутствие разговора с президентом Ирана отход Казахстана от традиционной нейтральной позиции и поддержку арабских стран.

    Глава государства подчеркнул, что позиция Казахстана остается неизменной, страна выступает за мирное и дипломатическое урегулирование всех конфликтов.

    — Казахстан известен своим миролюбием. Мы всегда выступали за то, чтобы все конфликты решались мирными, дипломатическими средствами. Эта наша позиция неизменна. То, что произошло на Ближнем Востоке, имеет разные причины. Я об этом говорил и на большом собрании недавно. Действительно, были телефонные разговоры с главами арабских стран Залива. Мы выразили солидарность с этими странами, — отметил Президент.

    При этом он рассказал, что недавно президент Ирана Масуд Пезешкиан находился с официальным визитом в Казахстане и произвел положительное впечатление.

    — Он — человек светских взглядов, кардиохирург. Я приветствовал его заявление в отношении того, что Иран не будет атаковать арабские страны Залива. Он даже выразил извинения в этой связи от имени Ирана. Но затем его заявления были дезавуированы, фактически аннулированы. Иран атаковал и продолжает атаковать арабские страны Залива. Это говорит о том, что Президент Ирана не обладает полнотой власти. Это — факт. Я не обвиняю никого, но я просто говорю о фактах. И думаю, что это связано с особенностями властной структуры в Иране. С одной стороны, это религиозная власть, которая определяет основные направления, принимает решения. Но есть и Президент, который формально является главой государства, но на самом деле он не является ключевой фигурой, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

    Президент также подчеркнул, что в любой стране, включая Казахстан, не должно быть двоевластия.

    — Мы эту систему не выдержали в свое время, она фактически подорвала стабильность в нашей стране четыре года назад. Поэтому думаю, что это большой урок для многих стран, включая Казахстан. Что касается иранского народа, то у нас большие симпатии к этому народу. Мы проявляем неизменное уважение к его культуре, к самобытной истории. Поэтому никакого отхода от нашей позиции нет. Мы были и остаемся миролюбивой страной, — заключил он.

    Теги:
    Касым-Жомарт Токаев Акорда Президент Казахстана Ближний Восток Иран Ситуация на Ближнем Востоке
    Данира Искакова
    Сейчас читают