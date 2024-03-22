Бронзовая призерка Азиатских игр 2002 года и двукратная участница Олимпийских игр по дзюдо, а ныне тренер Шолпан Калиева рассказала корреспонденту Kazinform о значимости проведения турнира «Большого шлема» в Астане, новом спортивном зале для дзюдо в столице и о том, как правильно поддержать ребенка после поражений в спорте.

— Астана 10–12 мая примет международный турнир по дзюдо из серии «Большого шлема». На ваш взгляд, как проведение таких соревнований в нашей стране способствует популяризации и развитию дзюдо в Казахстане?



— Считаю, что для нашей страны проведение турнира мирового уровня — это большое достижение и признание авторитета казахстанского дзюдо в мире. Серия «Большого шлема» считается престижной, поскольку разыгрывается очень много баллов в мировой рейтинг спортсменов. Астана собирает лучших дзюдоистов планеты уже не первый раз. Но в этом году предстоящий турнир будет особым, так как он пройдет за 2 месяца до Олимпийских игр.

Я ожидаю увидеть в Астане интереснейшие схватки с участием дзюдоистов мирового уровня. Многие спортсмены желают добрать как можно больше очков в рейтинг, на основании которого и будут распределены олимпийские лицензии. Казахстанские спортсмены при поддержке родных болельщиков постараются заявить о себе на весь мир и обыграть мастеровитых соперников.

Считаю, что благодаря проведению турниров столь высокого уровня в Казахстане отечественное дзюдо станет еще более узнаваемым в мире. В прошлом году на турнире «Большого шлема» в Астане казахстанцы выиграли 7 медалей, в их числе был мой ученик Аскар Наркулов, он в весе до 73 кг стал бронзовым призером. Я надеюсь, что и в этом году казахстанцы возьмут не меньше медалей.

Справедливо будет отметить роль в развитие отечественного дзюдо выдающегося функционера Бекета Махмутова, который руководил нашей Федерацией и обладал уважением и авторитетом в международных спортивных федерациях. Бесспорно, Бекет Сапабекович внес большой вклад. Он был благородным и отзывчивым человеком, находил общий язык с каждым атлетом и тренером, был по-настоящему доброй души человеком, внимательным к спортсменам и тренерам. Мотиватором.

Бекет Махмутов по-настоящему любил родину и душой болел за казахстанский спорт. Он был самбистом в бытность спортсменом, в качестве функционера внес огромный неоценимый вклад в развитие бокса и дзюдо. В команде появились первые в истории чемпион мира Максим Раков и зажглась звезда Елдоса Сметова. Это были общие заслуги тренеров, спортсменов и федерации, которую возглавлял Бекет Сапабекович.

Как у нас, у казахов, говорят: «Топырағы торқа, жатқан жері жайлы, жаны жаннатта болсын!» Мы все с благодарностью вспоминаем те времена. Надеемся, в обозримом будущем сбудется общая мечта казахстанцев — покорить вершину Олимпиады. Для этого прилагается немало усилий со стороны республиканской федерации совместно с государственными органами управления.

— Успехи на взрослом уровне — результат грамотной работы со спортсменом с детства. Как вы думаете, за счет чего можно удержать интерес ребенка к занятиям дзюдо?

— Большую роль, безусловно, в этом играют родители ребенка и тренер. Наставник должен знать психологию ребенка, к каждому ребенку нужен индивидуальный подход. В занятиях дзюдо от ребенка требуется дисциплина, без нее не будет результатов. Поделюсь секретом из своей практики. Надо учитывать, что детский организм не готов к большим нагрузкам, мышцы не готовы сразу к броскам и падениям. Поэтому сначала тренер должен укрепить физически организм ребенка. Дзюдо учит координации, гибкости, развивает физическую силу, ловкость, учит думать логически.

Дозировать нагрузку меня научил мой наставник в тренерстве — мастер спорта СССР Федор Лазаренко, моя тренерская карьера началась в Канаде в городе Принц-Альберт под его руководством. Так вот, дозируя нагрузку, можно заметить, как год за годом ребенок становится сильнее, у него появляются серьезные результаты. Но без поражений не бывает побед. И поэтому важна также психологическая подготовка. Родители также должны поддерживать ребенка. Даже если он проиграл, если занял третье, а не первое место — это не повод завязать со спортом.

— Вы рассказали о методике, а насколько важно наличие современных специализированных залов для дзюдо?

— Конечно, это очень важно. Ведь ребенок не будет заинтересован в тренировках, если придет в необорудованное неприглядное помещение. Приведу пример. Я сейчас тренирую в Астане и хотела бы отметить усилия президента нашей городской федерации Гайсы Жумалиева по созданию комфортных условий для тренировок. Недавно открылся новый центр дзюдо, который оснащен современным техническим оборудованием. В Центре созданы все условия для качественных тренировок для детей и взрослых. Хочу отметить, что Гайса Жумалиев построил спорткомплекс за свой счет, он — большой фанат дзюдо, сам тренируется и участвует в соревнованиях среди мастеров (ветеранов), готовится в этом году выступить на чемпионате мира в категории Мастерс в Лос-Анджелесе. Я не сомневаюсь, что центр дзюдо в Астане будет готовить лучших мастеров татами страны. В этом комплексе очень комфортные условия, видно, что зал строился с большой любовью. Глава столичной федерации пригласил сильный состав тренеров, которые в бытность спортсменами показывали высокие результаты в мире. Среди них чемпионы Азии, чемпионы Казахстана, участники Олимпиад и чемпионатов мира. С таким комфортным залом и сильным тренерским составом, я уверена, будет воспитано немало чемпионов.