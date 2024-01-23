Спортивный год-2024: какие турниры проведут в Астане

В 2024 году в Астане пройдет несколько масштабных международных спортивных мероприятий. О подготовке к ним на брифинге в РСК проинформировал и. о. руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Еркегали Корбозов, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

27 января столица Казахстана впервые примет престижные соревнования по легкой атлетике в помещении серии World Indoor Tour Gold — Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes. World Indoor Tour Gold является аналогом известной серии «Бриллиантовая лига» и проводится ежегодно, собирая лучших спортсменов мира.

В календарь World Indoor Tour Gold входят только семь городов мира:

Астана, Казахстан (27 января 2024 г.);

Острава, Чехия (30 января 2024 г.);

Бостон, США (4 февраля 2024 г.);

Торунь, Польша (6 февраля 2024 г.);

Льевен, Франция (10 февраля 2024 г.);

Нью-Йорк, США (11 февраля 2024 г.);

Мадрид, Испания (23 февраля 2024 г.).

На турнир в столице соберутся 136 спортсменов из 45 стран мира. К слову, в соответствии с требованиями World Athletics призовой фонд составляет не менее 7 тысяч долларов США в каждой дисциплине.

Также в этом году мировой турнир «Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024» перенесен из Алматы в Астану.

Соревнования запланированы на 10–12 мая.

Стоит отметить что, это последний этап турнира Большого шлема в рамках IJF World Judo Tour, который обеспечит рейтинговые очки на Олимпийских играх 2024 года в Париже. По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1000, за 2 место — 700, за 3 место — 500.

Одним из главных спортивных событий года станет проведение в Астане V Всемирных игр кочевников.

Масштабный турнир будет дислоцироваться на 10 спортивных локациях.

В столице с 1 по 5 февраля также пройдет первенство страны по греко-римской, женской и вольной борьбе среди взрослых. В национальном турнире примут участие спортсмены из 17 областей Казахстана и городов Алматы, Астана, Шымкент. По его итогам станут известны имена борцов, которые примут участие в азиатском региональном отборочном турнире в Бишкеке (Кыргызстан), а также мировом первенстве в Стамбуле (Турция).

Состязания пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.

В честь праздника Наурыз в столице запланирован ряд соревнований. К примеру, спортивные состязания по асық ату, арқан тарту, армрестлингу и поднятию гирь.

Также в планах провести в марте международный турнир по художественной гимнастике.

На ноябрь 2024 года в Астане запланирован чемпионат мира по самбо.