Спортивный год-2024: какие турниры проведут в Астане
В 2024 году в Астане пройдет несколько масштабных международных спортивных мероприятий. О подготовке к ним на брифинге в РСК проинформировал и. о. руководителя Управления физической культуры и спорта Астаны Еркегали Корбозов, передает агентство Kazinform со ссылкой на официальный сайт городского акимата.
27 января столица Казахстана впервые примет престижные соревнования по легкой атлетике в помещении серии World Indoor Tour Gold — Astana Indoor Meet for Amin Tuyakov Prizes. World Indoor Tour Gold является аналогом известной серии «Бриллиантовая лига» и проводится ежегодно, собирая лучших спортсменов мира.
В календарь World Indoor Tour Gold входят только семь городов мира:
- Астана, Казахстан (27 января 2024 г.);
- Острава, Чехия (30 января 2024 г.);
- Бостон, США (4 февраля 2024 г.);
- Торунь, Польша (6 февраля 2024 г.);
- Льевен, Франция (10 февраля 2024 г.);
- Нью-Йорк, США (11 февраля 2024 г.);
- Мадрид, Испания (23 февраля 2024 г.).
На турнир в столице соберутся 136 спортсменов из 45 стран мира. К слову, в соответствии с требованиями World Athletics призовой фонд составляет не менее 7 тысяч долларов США в каждой дисциплине.
Также в этом году мировой турнир «Qazaqstan Barysy Grand Slam 2024» перенесен из Алматы в Астану.
Соревнования запланированы на 10–12 мая.
Стоит отметить что, это последний этап турнира Большого шлема в рамках IJF World Judo Tour, который обеспечит рейтинговые очки на Олимпийских играх 2024 года в Париже. По правилам IJF между победителями и призерами соревнований распределяются очки в мировом и олимпийском рейтингах. В частности, за 1 место будет начислено 1000, за 2 место — 700, за 3 место — 500.
Одним из главных спортивных событий года станет проведение в Астане V Всемирных игр кочевников.
Масштабный турнир будет дислоцироваться на 10 спортивных локациях.
В столице с 1 по 5 февраля также пройдет первенство страны по греко-римской, женской и вольной борьбе среди взрослых. В национальном турнире примут участие спортсмены из 17 областей Казахстана и городов Алматы, Астана, Шымкент. По его итогам станут известны имена борцов, которые примут участие в азиатском региональном отборочном турнире в Бишкеке (Кыргызстан), а также мировом первенстве в Стамбуле (Турция).
Состязания пройдут во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.
В честь праздника Наурыз в столице запланирован ряд соревнований. К примеру, спортивные состязания по асық ату, арқан тарту, армрестлингу и поднятию гирь.
Также в планах провести в марте международный турнир по художественной гимнастике.
На ноябрь 2024 года в Астане запланирован чемпионат мира по самбо.
— В этом году в Астане пройдет чемпионат мира по боксу среди женщин. Об этом сообщается на официальном заседании Международной боксерской ассоциации (IBA) в Ташкенте (Узбекистан). Данное учреждение является единственным в городе Астане, которое проводит массовые мероприятия, начиная от масштабных, в том числе городских, и имеет непосредственное отношение к вышеуказанным спортивным мероприятиям.
Целью данного учреждения является пропаганда и организация массового спорта среди населения города. А также стимулирование населения к занятиям физической культурой, стимулирование интереса к национальным видам спорта, — добавил спикер.