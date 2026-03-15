Это большое политическое событие: Генконсул КНР в Алматы о референдуме

На избирательный участок № 254, расположенный в здании Национальной библиотеки, прибыл международный наблюдатель — генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Су Фанцю. По его словам, делегация уже посетила несколько участков и продолжает наблюдать за ходом голосования.

— Мы побывали на трех избирательных участках, этот — уже четвертый. Мы очень рады принимать участие в качестве международных наблюдателей по приглашению казахстанской стороны. Нарушений мы не заметили, процесс проходит спокойно и организованно. Считаем, что это большое политическое событие в Республике Казахстан, и желаем успешного проведения референдума по проекту новой Конституции, — отметил Су Фанцю.

Он добавил, что китайская сторона всегда готова участвовать в международных наблюдательных миссиях, если получает соответствующее приглашение. По его словам, китайские дипломаты и представители государственных структур регулярно принимают участие в наблюдении за важными политическими событиями в разных странах.

Кроме того, он подчеркнул, что отношения между Казахстаном и Китаем остаются близкими и дружественными, а сотрудничество между странами продолжает укрепляться.

15 марта в Казахстане стартовал республиканский референдум по проекту новой Конституции. Избирательные участки открылись в 07:00 по времени Астаны и будут работать до 20:00.

Ранее сообщалось, что жители Алматы начали активно приходить на избирательные участки с раннего утра. Всего в городе функционируют 653 избирательных участка.

Добавим, что за референдумом в Казахстане следят более 300 международных наблюдателей.