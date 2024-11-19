Это было непредсказуемо — конькобежец Виталий Щиголев о победе на чемпионате четырех континентов

— Виталий, расскажите, какие эмоции Вы испытали, когда поняли, что выиграли чемпионат?

— Эта победа была для меня особенной. Чувствую гордость за проделанную работу, благодарность всем, кто меня поддерживал, тренерам, и невероятное вдохновение двигаться дальше.

— Вы были уверены в своей победе?

— Дистанция «масс-старт» — это сложный забег, и там было непредсказуемо. Это как лотерея. Но шансы на победу были, и они исполнились. Обычно я участвую еще на дистанции в 5000 метров и в командной гонке. Все они сложные по-своему, так как у каждой дистанции свои круги и своя скорость. Но, наверное, для меня самая сложная — это командная гонка.

Фото из личного архива Виталия Щиголева

— Какой момент гонки был для Вас самым сложным?

— Самое сложное, наверное, бороться на самом финише, так как не всегда есть уверенность в том, что выиграешь, особенно когда остается буквально 100 метров. Но у меня получилось.

— Ощущали ли Вы волнение перед гонкой? Как с этим справлялись?

— У любого спортсмена присутствует волнение, ответственность не только перед самим собой, но и перед всеми, кто в тебя верит. Поэтому каждый раз, когда выходишь на дистанцию, надо говорить себе, что ты все можешь и ты готов.

Фото из личного архива Виталия Щиголева

— Расскажите, как проходила подготовка к турниру? Как и где Вы тренировались?

— Тренировки у нас были разнообразные. Начинаем мы сезон в апреле. Очень много работаем на велосипедах, проезжаем сотни километров, также тренируемся на роликах, которые очень похожи на коньки. Занимаемся в тренажерном зале со штангами. Все это в совокупности дает результат.

В среднем ежедневно тренируемся по 4 часа. Тренировки проходят по микроциклу: 4 дня готовимся, 1 день отдыхаем. К определенным турнирам готовимся 3–4 месяца.

Наши тренеры специализируются на разных дистанциях: до 1500 метров и свыше. Нашу команду тренирует Павел Абраткевич, который с апреля этого года работает в Казахстане. Он специализируется на дистанциях 1500 метров и больше.

До приезда в Японию у нас был отбор в Германии. Там, на катке, мы проходили отборы на чемпионат четырех континентов и этапы Кубка мира. А в Казахстане чаще всего мы готовимся в Астане, в ледовом дворце «Алау».

— Что для Вас важнее в гонке — тактика или физическая подготовка?

— Скорее всего, физическая подготовка — это самое основное. Потому что это дает намного больше уверенности в том, что ты готов. В масс-старте моя тактика — так как я более выносливый — в середине дистанции оторваться от соперников и стараться как можно дальше уехать, чтобы финишировать первым.

Фото из личного архива Виталия Щиголева

— А как Вы начали заниматься конькобежным спортом? Что привело вас в этот вид спорта?

— Все началось со школы. Я учился в четвертом классе, мне было 11 лет. У нас работал тренер, который также преподавал физкультуру. Он набирал детей для занятий этим видом спорта. Я был маленький, мне было интересно, что это. Начинали мы, конечно, с простого ОФП, а зимой уже меня поставили на коньки.

Тренировался я в Павлодаре на стадионе «Батыр». Сейчас, к сожалению, его уже нет. Но именно оттуда все начиналось. Моим первым тренером была Степаненко Елена Викторовна. Затем она передала меня старшей группе, где мной занималась Людмила Прокашева.

— Какие цели Вы сейчас ставите перед собой после победы?

— Цели еще не все достигнуты, все только начинается. Планирую также продолжить развиваться. Сейчас предстоят этапы Кубка мира, где нам нужно завоевывать квоты на чемпионат мира, а также на следующий сезон, чтобы больше спортсменов из нашей страны могли участвовать в соревнованиях. Но самая главная моя мечта — это участвовать в Олимпийских играх.

— Как Вы восстанавливаетесь после гонок?

— У нас простые восстановительные процедуры: езда на велосипеде 1–2 часа, можно сходить в баню или принять горячий душ.

— Какой призовой фонд предусмотрен за победу на чемпионате четырех континентов? На что планируете его потратить, если не секрет?

— Насколько я знаю, от организаторов предусмотрено 2000 долларов за золото и 1200 долларов за серебро. Я хочу потратить деньги на новые ботинки.