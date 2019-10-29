Этнокультурный центр «Шахристан» в Таразе введут в строй в ноябре

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Аскар Мырзахметов посетил строительную площадку комплекса «Шахристан», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жамбылской области.

Напомним, строящийся в Таразе историко-туристический комплекс «Шахристан», вместе с уже существующим археологическим комплексом «Древний Тараз», обещает стать крупнейшим в Казахстане туристическим центром.





Некогда на этой территории находился центральный рынок, который в 2011 году дислоцировали и начали археологические раскопки древнего городища, возраст которого насчитывает по скромным подсчетам 2 тыс. лет. За несколько лет раскопок археологи обнаружили здесь порядка 50 тыс. артефактов VI-XII веков, помещенных в построенный здесь же музей - единственный в Казахстане подобного рода музей, где представлены только экспонаты, найденные во время археологических работ на городище Тараз.





Также были найдены средневековая цитадель, мечеть VIII-IX веков, медресе, алтарь зороастрийцев, зиндан, набережная древнего русла реки Талас, фундаменты жилых строений.

Рядом с комплексом «Древний Тараз» находился до недавнего времени торговый комплекс «Шахристан», построенный на месте предполагаемого нахождения шахристана древнего города. По генеральному плану застройки областного центра этот земельный участок площадью 3,16 гектара возвращен в государственную собственность, и теперь здесь строится уникальный историко-туристический объект, который станет продолжением и дополнением археологического комплекса «Древний Тараз».





Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, на днях глава региона Аскар Мырзахметов посетил ряд спортивных и социальных объектов в городе Таразе, а также этнокультурный центр «Шахристан», где ему доложили о ходе строительных работ на возводимых здесь объектах. Это краеведческий музей, центр «Руханият», ремесленная галерея, музей «Краеведение», художественная галерея, выставочный павильон и амфитеатр для проведения концертов и фестивалей.





В самом «Шахристане» планируется проводить выставки работ современных художников, скульпторов, а также будет реализован давно ожидаемый таразцами проект «Город мастеров», где местные ремесленники смогут изготавливать и реализовывать свои изделия.

По словам советника руководителя управления строительства акимата Жамбылской области Рахманкула Байтелиева, возглавляющего также рабочую группу по вопросам строительства и оформления этнокультурного центра «Шахристан», на сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 90%, а отделочные на 30-35. Полностью завершены инфраструктурные работы.

«Сегодня на площадке «Шахристана» работают 450 строителей. Задействовано более 30 единиц техники. Здания выполнены в восточном стиле, с использованием облицовочного кирпича по самаркандской технологии. В связи с этим привлекаются специалисты из Узбекистана. Работаем согласно графику производства строительных работ. Сроки обозначены, и мы должны уложиться в намеченные сроки», - рассказал Рахманкул Байтелиев.

Полное завершение строительных работ планируется в середине ноября - до начала мероприятий, посвященных 80-летию Жамбылской области.

Аскар Мырзахметов напомнил ответственным лицам о том, что данный вопрос находится на его личном контроле, что все строительные работы должны быть под строгим вниманием контролирующих структур, и поручил проверять качество выполнения работ и их завершение согласно плану.

По мнению главы региона, при строительстве таких объектов необходимо учитывать приоритеты программы духовной модернизации.

«Этот центр должен представить миру Тараз, поэтому нужно предусмотреть, чтобы дизайн центра был гармоничным, современным», - сказал он.

Отмечается, что в перспективе «Шахристан» и «Древний Тараз» объединит в единую композицию пешеходный «Арбат», созданный на прилегающих улицах. Вдоль улицы будет протекать канал протяженностью 350 метров, украшенный фонтанами и малыми архитектурными формами. Находящиеся здесь двухэтажные жилые здания уже оформляют в восточном стиле. От комплекса «Древний Тараз» протянется канатная дорога в сторону расположенного в горах древнего исторического памятника Тектурмас, где планируется создать на обширной площади этнокультурный комплекс.