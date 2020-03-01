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Этнокультурный центр «Хазар»: День благодарности - это оказание почтения друг другу

1 Марта 2020 15:31
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Этнокультурный центр «Хазар»: День благодарности - это оказание почтения друг другу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанцы празднуют День благодарности. С этой светлой датой всех соотечественников поздравил председатель столичного азербайджанского этнокультурного центра «Хазар « Видади Агаев.

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«Первый день весны казахстанцы встречают словом «спасибо». День благодарности - это очень молодой, но с глубоким смыслом праздник. Поздравляю всех с этой датой» , - подчеркнул Видади Агаев.
По словам председателя азербайджанского этнокультурного центра, День благодарности - это день оказания почета друг другу.
«День благодарности - это день оказания почета каждого гражданина страны друг другу, которые на пути строения Независимого Казахстана под руководством Елбасы за столь короткий период преодолели непростые времена «, - отметил Видади Агаев.
Напомним, с 1 марта 2016 года по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева казахстанцы празднуют День благодарности.


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Ключевые слова: АНК,
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Автор:

Арайлым Мұрат

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