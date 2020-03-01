Этнокультурный центр «Хазар»: День благодарности - это оказание почтения друг другу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанцы празднуют День благодарности. С этой светлой датой всех соотечественников поздравил председатель столичного азербайджанского этнокультурного центра «Хазар « Видади Агаев.

«Первый день весны казахстанцы встречают словом «спасибо». День благодарности - это очень молодой, но с глубоким смыслом праздник. Поздравляю всех с этой датой» , - подчеркнул Видади Агаев.

По словам председателя азербайджанского этнокультурного центра, День благодарности - это день оказания почета друг другу.

«День благодарности - это день оказания почета каждого гражданина страны друг другу, которые на пути строения Независимого Казахстана под руководством Елбасы за столь короткий период преодолели непростые времена «, - отметил Видади Агаев.

Напомним, с 1 марта 2016 года по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева казахстанцы празднуют День благодарности.



