Этнокультурный центр «Хазар»: День благодарности - это оказание почтения друг другу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанцы празднуют День благодарности. С этой светлой датой всех соотечественников поздравил председатель столичного азербайджанского этнокультурного центра «Хазар « Видади Агаев.
«Первый день весны казахстанцы встречают словом «спасибо». День благодарности - это очень молодой, но с глубоким смыслом праздник. Поздравляю всех с этой датой» , - подчеркнул Видади Агаев.
По словам председателя азербайджанского этнокультурного центра, День благодарности - это день оказания почета друг другу.
«День благодарности - это день оказания почета каждого гражданина страны друг другу, которые на пути строения Независимого Казахстана под руководством Елбасы за столь короткий период преодолели непростые времена «, - отметил Видади Агаев.
Напомним, с 1 марта 2016 года по инициативе Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева казахстанцы празднуют День благодарности.
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