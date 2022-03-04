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Этнокультурные объединения поддержали инициативы Главы государства

Редактор:  
Ринат Дусумов
4 Марта 2022, 20:51
Этнокультурные объединения поддержали инициативы Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этнокультурные объединения поддержали инициативы Главы государства, передает МИА «Казинформ».

«Мы, руководители республиканских этнокультурных объединений Казахстана, по итогам совместной встречи заявляем следующее.

Сегодня, в условиях обострения международной ситуации вследствие российско-украинского конфликта, Президент нашей страны К.К.Токаев правильно обращает внимание международной аудитории на необходимость развития всестороннего диалога.

В своем выступлении на съезде партии «AMANAT» он отметил: «Наша позиция должна исходить из критической необходимости обеспечения безопасности, суверенитета, территориальной целостности нашего государства. Как страна, принявшая у себя саммит ОБСЕ в 2010 году, мы настаиваем на принципе неделимости евразийской безопасности… Поэтому мы призываем оба государства к нахождению общего языка за столом переговоров, к достижению договоренностей и согласия. Другого пути нет. Худой мир лучше доброй ссоры. Без мира не будет развития».
Вместе с тем, в этих непростых условиях роста геополитической напряженности в мире, задача сохранения внутренней консолидации нашего общества становится еще более актуальной и важной. И мы обращаемся ко всем ответственным общественным силам, нашим гражданам сплотиться вокруг нового курса Главы государства К.К.Токаева, поддержать его созидательную политику по укреплению общенациональной консолидации, единства и развития в стране.

Мы глубоко убеждены, что сохранение мирного неба, благополучия в каждом доме – наша с вами священная обязанность перед будущими поколениями.

Построим Новый Казахстан вместе!» - говорится в заявлении этнокультурных объединений.


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