Этнокультурные объединения обратились к казахстанцам со словами поддержки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Этнокультурные объединения обращаются к казахстанцам со словами поддержки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель корейского этнокультурного объединения Восточно-Казахстанской области Юлия Кунст отметила , что последние события, произошедшие в республике, нанесли огромный урон, пошатнули спокойствие населения, унесли сотни жизней.

«Лжеактивисты под вуалью благих намерений организовали террористическую акцию. Случившееся обнажило ряд проблем. Как отметил Глава государства, важно помнить, что демократия – это не вседозволенность и, тем более, не подстрекательство, в том числе в блогосфере, к противоправным действиям. Умелые провокации привели к тому, что нам пришлось иметь дело с вооруженными бандитами, как местными, так и иностранными. На текущий момент продолжается контртерростическая операция. Силы правопорядка морально и технически готовы к выполнению поставленной задачи. С помощью стран ОДКБ наступления будут отражены в разы быстрее», - сказала Юлия Кунст.

«От рук террористов пострадали не только административные здания, но и частное имущество мирных жителей. Не говоря уже о здоровье и жизнях сотен гражданских лиц и военнослужащих», - написала она.

Юлия Кунст выразила свои искренние и глубокие соболезнования семьям погибших.

«Всего по стране задержано 5 135 человек. Начато 125 досудебных расследований по фактам убийств, насилия в отношении представителей власти, разбойных нападений, хулиганства и краж. Глава государства дал обещание, что все эти лица будут привлечены к строжайшей уголовной ответственности. В свою очередь нам всем необходимо соблюдать спокойствие и придерживаться всех требований режима ЧП, для того, чтобы обезопасить себя и своих близких», - добавила председатель корейского этнокультурного объединения.

Армянское этнокультурное объединение города Усть-Каменогорска также обратилась к казахстанцам на фоне последних событий.

«Казахстан - молодое суверенное государство, признанное в мировом сообществе. Текущее положение страны стало серьезным испытанием для всех нас. Мы понесли тяжелейшие потери. Подготовленные боевики посягнули на бережно хранимый нами мир, возомнили себя вершителями человеческих судеб, хладнокровно расправляясь как с военными, так и с гражданским населением. Оборону Казахстан держал достойно. Полицейские без страха боролись с вооруженными «протестантами», проявив отвагу, доблесть и патриотизм», - говорится в сообщении.

Как отметили в этнокультурном объединении, сложившаяся ситуация показала аспекты социальной, политической и экономической сферы, на которые нужно обратить особое внимание.

«Президент ведет работу в режиме нон-стоп, чтобы как можно скорее вернуть стабильность. Страна находится под усиленной охраной, развернуты блок-посты. Надеемся, что вскоре все виновные будут выявлены и наказаны. Ограничения будут сняты, и мы сможем жить привычной жизнью, трудясь на благо государства, которое нуждается в нашей поддержке. Наши соотечественники проявили активную гражданскую позицию и внесли посильный вклад в стабилизацию ситуации. Помните, мы едины и этим сильны», - обращается к казахстанцам Армянское этнокультурное объединение.

В свою очередь председатель русского культурного центра ВКО Вера Правдина подчеркнула, что Казахстан на протяжении долгих лет шел к своей независимости и суверенности. И вот, спустя 30 лет, на нашу независимость посягнули, решили растоптать те общечеловеческие идеалы, которые были созданы в нашем обществе.

«Жизнь мирных казахстанцев разделилась на «до» и «после», на спокойную жизнь и на ожидание. В нескольких городах группа криминальных элементов пошли на беззаконие, нарушение общественной безопасности, мародерство и убийство людей. Каждую казахстанскую семью задело это горе. Наши сыновья, братья, мужья и отцы отправились защищать нашу родину, нашу независимость, наш покой. Разгромлены десятки зданий, убиты и ранены наши солдаты. Президент страны взял под контроль ситуацию и предпринял для этого необходимые меры», - сказала председатель русского культурного центра ВКО.

В. Правдина отметила, что в области имеются достаточные силы и средства для отражения возможных террористических угроз. Основные государственные органы работают в штатном режиме.

В этой связи она призвала всех восточноказахстанцев не поддаваться провокациям и не вестись на призывы деструктивных групп.

«Мы любим свою страну и в это сложное время должны почувствовать поддержку друг друга, прислушаться к призыву Президента Республики. Выражаю искренние соболезнования семьям погибших и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в ходе массовых беспорядков», - добавила общественница.