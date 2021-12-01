Этнокультурные объединения Казахстана поздравляют соотечественников с праздником

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Этнокультурные объединения Казахстана поздравили соотечественников с Днем Первого Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Примите искренние поздравления с Днем Первого Президента Республики Казахстан! День Первого Президента – это день исторического выбора и день народного единства и согласия в Казахстане. Первый Президент нашей страны навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны все достижения суверенного Казахстана, как выдающегося политика мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине. Пусть наша Родина – Республика Казахстан, развивается, крепнет и процветает!» - написал в Facebook председатель Республиканского этнокультурного центра уйгуров Казахстана Шаймардан Нурумов.

«Несомненно, эта знаменательная дата имеет особое значение для всего нашего народа. Это день, когда на рубеже веков на престол взошел Елбасы, который зажег огонь независимости, сделав нас толерантной нацией. Имя Елбасы созвучно с такими понятиями, как суверенитет, независимость, Казахстан, Родина, единство. Глава государства - залог мира, благополучия, стабильности. Трудовой путь Первого Президента - это школа знаний и примеров для молодых казахстанцев», - написал Член Совета Ассамблеи народа Казахстана, председатель Туркестанской областной этнокультурной ассоциации «ПАРВИЗ» Юлдаш Султанов.

«Поздравляю с 1 декабря - Днем Первого Президента Республики Казахстан, Лидера нации – Елбасы! Первое руководство нашей независимой страной было возложено Всевышним на Нурсултана Назарбаева. Мы служим как Елбасы, так и нынешнему Главе государства и гражданам, как и будем служить гражданину, который в будущем станет Президентом РК», - заявил Член АНК Алибек Мырза.

Председатель РОО «Ассамблея жастары» Тимур Джумурбаев подчеркнул , что 1 декабря – знаменательная дата для истории Казахстана:

«В этот же день Лидер нации возглавил страну и поставил в стране пьедестал независимости. Как истинный народный лидер Елбасы показал всем нам, как любить свою страну, как она развивается. Этот день останется в памяти поколений не только как символ возрождения, новаторства, но и как пролог прошлого. В этот праздничный день, отмечаемый как государственный праздник, желаю вашим семьям благополучия, радости в домах, спокойствия в нашей стране!».

Поздравил казахстанцев и коллектив украинского этнокультурного общественного объединения «ДОВIРА».

«Примите искренние поздравления с днем Первого Президента Республики Казахстан! Это знаковый день в истории независимого Казахстана, который открыл новую веху в развитии и становлении государственности Республики Казахстан — молодого, сильного и мощного государства. Желаем вам и вашим близким благополучия, согласия, единства, успехов во всех делах и начинаниях на благо нашей Родины — Республики Казахстан!» - говорится в поздравлении.

«От всей польской диаспоры в Казахстане от имени Союза Поляков в Казахстане поздравляем нашу страну с государственным праздником Днём Первого Президента Республики Казахстан!

Тридцать лет тому назад наш народ сделал выбор, и государство стало независимым. Президент нашей страны навсегда вошел в историю как человек, с именем которого связаны все достижения суверенного Казахстана, как выдающийся политик мирового масштаба, вся деятельность которого является ярким примером служения своему народу, своей Родине», - с таким поздравлением обратился к народу Союз Поляков в Казахстане.

«Мың алғыс нашему Елбасы, Первому Президенту Казахстана Нурсултану Абишевичу за поддержку молодёжи, за создание уникального института - Ассамблеи народа Казахстана и за те возможности, которые он дал всем гражданам нашей страны! За стабильность и общественное согласие!» - пишет член АНК Расул Ахметов.

По словам председателя Сообщества курдов РК «Барбанг» , члена АНК Азиза Алиева, сегодняшний праздник – это день, когда страна сделала исторический выбор и приняла судьбоносное решение - впервые избрала президента Республики Казахстан.

«У каждой нации есть великие личности, которые сформировали свою историю. Основатель казахстанской государственности Нурсултан Назарбаев - историческая личность, признанная всеми казахстанцами и международным сообществом. Наше государство своими достижениями, глубокими изменениями в общественно-политической жизни получило признание мирового сообщества и заняло в нем достойное место.

Желаем вам и вашим близким семейного благополучия, крепкого здоровья и счастья!», - заявил он.

«Именем Нурсултана Назарбаева назван ряд объектов не только в Казахстане, но и в других странах мира. В этом году Парламент принял закон, который наделяет Нурсултана Назарбаева пожизненным правом возглавлять Совет Безопасности Казахстана.

История независимого Казахстана неразрывно связана с именем Нурсултана Назарбаева. Перенос столицы из Алматы в Астану, международные соглашения с организациями и многовекторная политика позволили Казахстану заявить о себе как о демократичной стране с устойчивым развитием. Именно ему на заре независимости наш народ доверил проектирование и строительство нового Казахстана. Время доказало правильность этого судьбоносного выбора», - подчеркнул заместитель РОО «Ассоциации Азербайджанцев», Член Ассамблеи народа Казахстана Аллахверди Мамедов.