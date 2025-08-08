Этнический казах из Китая представил в Париже парфюм под названием Kiz Jibek

Нуржан Толеген, с особым трепетом относящийся к казахской культуре, недавно представил свой новый проект - парфюм под названием Kiz Jibek. Об этом сообщила на своей странице Facebook министр культуры и информации РК Аида Балаева.

Данный люксовый аромат под брендом Tolegen Paris представлен на рынке французской столицы. Флакон украшен традиционными казахскими орнаментами.

Фото: facebook.com/aida.balayeva.2025

По словам Нуржана, вдохновением для создания аромата послужил лирический эпос «Кыз Жибек», отражающий дух казахской степи 17 века. Он отметил, что поездка в Казахстан несколько лет назад стала поворотным моментом в его жизни. Именно тогда родилась идея бренда, который сегодня символически соединяет Восток и Запад.

- Призываю поддерживать таких креативных, инициативных и патриотичных молодых людей. Это наша общая задача.Желаю Нуржану Толегену больших успехов и ярких достижений во всех его созидательных начинаниях! - отметила министр.

Ранее министр культуры назвала оперную певицу Айгерим Алтынбек новой звездой Казахстана.