    07:10, 08 Август 2025 | GMT +5

    Этнический казах из Китая представил в Париже парфюм под названием Kiz Jibek

    Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с Нуржаном Толегеном, этническим казахом, который родился и вырос в Или-Казахском автономном округе Китая, а ныне проживающим во Франции, передает агентство Kazinform.

    парфюм
    Фото: facebook.com/aida.balayeva.2025

    Нуржан Толеген,  с особым трепетом относящийся к казахской культуре, недавно представил свой новый проект - парфюм под названием Kiz Jibek. Об этом сообщила на своей странице Facebook министр культуры и информации РК Аида Балаева. 

    Данный люксовый аромат под брендом Tolegen Paris представлен на рынке французской столицы. Флакон украшен традиционными казахскими орнаментами.

    Аида Балаева встретилась с Нуржаном Толегеном
    Фото: facebook.com/aida.balayeva.2025

    По словам Нуржана, вдохновением для создания аромата послужил лирический эпос «Кыз Жибек», отражающий дух казахской степи 17 века. Он отметил, что поездка в Казахстан несколько лет назад стала поворотным моментом в его жизни. Именно тогда родилась идея бренда, который сегодня символически соединяет Восток и Запад.

    - Призываю поддерживать таких креативных, инициативных и патриотичных молодых людей. Это наша общая задача.Желаю Нуржану Толегену больших успехов и ярких достижений во всех его созидательных начинаниях! - отметила министр.

    Ранее министр культуры назвала оперную певицу Айгерим Алтынбек новой звездой Казахстана.

    Теги:
    Культура Аида Балаева Франция Китай Минкультуры и информации Национальный бренд Кандасы Казахи
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
