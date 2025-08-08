Этнический казах из Китая представил в Париже парфюм под названием Kiz Jibek
Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с Нуржаном Толегеном, этническим казахом, который родился и вырос в Или-Казахском автономном округе Китая, а ныне проживающим во Франции, передает агентство Kazinform.
Нуржан Толеген, с особым трепетом относящийся к казахской культуре, недавно представил свой новый проект - парфюм под названием Kiz Jibek. Об этом сообщила на своей странице Facebook министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Данный люксовый аромат под брендом Tolegen Paris представлен на рынке французской столицы. Флакон украшен традиционными казахскими орнаментами.
По словам Нуржана, вдохновением для создания аромата послужил лирический эпос «Кыз Жибек», отражающий дух казахской степи 17 века. Он отметил, что поездка в Казахстан несколько лет назад стала поворотным моментом в его жизни. Именно тогда родилась идея бренда, который сегодня символически соединяет Восток и Запад.
- Призываю поддерживать таких креативных, инициативных и патриотичных молодых людей. Это наша общая задача.Желаю Нуржану Толегену больших успехов и ярких достижений во всех его созидательных начинаниях! - отметила министр.
