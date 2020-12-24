Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мнения

Эти выборы представляют особый интерес в истории Казахстана - политолог

Автор:  
Еламан Турысбеков
24 Декабря 2020, 16:14
Эти выборы представляют особый интерес в истории Казахстана - политолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Политолог Адиль Каукенов рассказал об особенностях предстоящих парламентских выборов в Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Эти выборы представляют особый интерес в истории Казахстана, потому что, проходят в очень своеобразное время. Очень много вызовов. Идет мировая пандемия и соответственно это такой экзамен как для государства, так и для общества. Экзамен на сознательность, понимание и консолидацию общества. Сейчас идет процесс политической модернизации и концепции «слышащего государства». Вот в этих условиях новые выборы предоставляют новые возможности для партии. Это видно по их активности. Начиная с Nur Otan, который провел впервые в истории страны праймериз, куда приглашены общественные лидеры, политологи, как Канат Нуров, Айдос Сарым. По этому же примеру поступили и другие партии. Все хотят сейчас получить больше мест в Мажилисе. Например, мы видим, что партия «Ауыл» пригласила известного языковедова Каната Тасибекова. Партии оживились и они видят для себя в эпоху трансформации новые возможности», - говорит политолог.

Адиль Каукенов добавил, что сейчас идет необычная агитация.

«Потому что сейчас для партии очень важно работать с регионами, а агитация должна быть безопасная. Поэтому политтехнологи, партийные лидеры активно осваивают и освоили интернет площадки, соцсети, умение проводить брифинги через скрининговые площади, Zoom и т.д. Это своего рода тоже не только вызов, но и выход из зоны комфорта, чтобы научиться новым технологиям. В последнее время мы видим небывалую активность. Партии борются в легальном поле, используя все современные технологии, при этом понимая, что идет давление пандемии, общемировой кризис. Тем не менее все проходит спокойно, достойно и в позитивном ключе», - добавил он.

Напомним, выборы депутатов Мажилиса Парламента РК пройдут в Казахстане 10 января 2021 года.


Выборы-2021  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области
500 полицейских будут следить за выпускниками в Акмолинской области