Эти выборы представляют особый интерес в истории Казахстана - политолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Политолог Адиль Каукенов рассказал об особенностях предстоящих парламентских выборов в Мажилис, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Эти выборы представляют особый интерес в истории Казахстана, потому что, проходят в очень своеобразное время. Очень много вызовов. Идет мировая пандемия и соответственно это такой экзамен как для государства, так и для общества. Экзамен на сознательность, понимание и консолидацию общества. Сейчас идет процесс политической модернизации и концепции «слышащего государства». Вот в этих условиях новые выборы предоставляют новые возможности для партии. Это видно по их активности. Начиная с Nur Otan, который провел впервые в истории страны праймериз, куда приглашены общественные лидеры, политологи, как Канат Нуров, Айдос Сарым. По этому же примеру поступили и другие партии. Все хотят сейчас получить больше мест в Мажилисе. Например, мы видим, что партия «Ауыл» пригласила известного языковедова Каната Тасибекова. Партии оживились и они видят для себя в эпоху трансформации новые возможности», - говорит политолог.

Адиль Каукенов добавил, что сейчас идет необычная агитация.

«Потому что сейчас для партии очень важно работать с регионами, а агитация должна быть безопасная. Поэтому политтехнологи, партийные лидеры активно осваивают и освоили интернет площадки, соцсети, умение проводить брифинги через скрининговые площади, Zoom и т.д. Это своего рода тоже не только вызов, но и выход из зоны комфорта, чтобы научиться новым технологиям. В последнее время мы видим небывалую активность. Партии борются в легальном поле, используя все современные технологии, при этом понимая, что идет давление пандемии, общемировой кризис. Тем не менее все проходит спокойно, достойно и в позитивном ключе», - добавил он.

Напомним, выборы депутатов Мажилиса Парламента РК пройдут в Казахстане 10 января 2021 года.