Эти выборы обещают быть интересными - Дания Еспаева

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Член Национального совета общественного доверия, депутат Мажилиса Дания Еспаева прокомментировала указ Главы государства о назначении очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К очередным выборам мы подошли уже со многими измененными законами, которые были внесены в конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан». Сегодня, я думаю, и общество готово. Те реформы, которые были проведены, будут способствовать тому, чтобы эти выборы были демократичными. Для меня, для женщины очень важно, что ввели закон о необходимости 30% квоты для молодежи и женщин. Уверена, что завтра в Парламенте, маслихате в обязательном порядке эта квота будет соблюдаться, потому что все фракции уже подтвердили, в том числе и партия «Ак жол». Это один из положительных моментов будущих выборов», - сказала Дания Еспаева.

Она считает, что на предстоящих парламентских выборах количество партий должно увеличиться.

«Изменения, которые произошли в законе «О политических партиях», тоже будут этому способствовать. Эти выборы обещают быть более интересными. Я думаю, что здесь должен быть более другой состав. В целом, я полностью приветствую выход сегодняшнего Указа Президента. По закону, за пять месяцев до окончания полномочий этого созыва должны быть объявлены выборы. Все это правильно. Самое главное, что мы подготовлены и законодательно уже приняты меры», - добавила депутат Мажилиса.