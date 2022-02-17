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Эти пустые разговоры надо прекратить – Президент Казахстана касательно слухов о «долге» России

17 Февраля 2022 21:03
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Эти пустые разговоры надо прекратить – Президент Казахстана касательно слухов о «долге» России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал распространяемую в соцсетях информацию касательно возможного «долга» России за помощь в прекращении январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Считаю, что заявления о том, что якобы «мы теперь задолжали Путину», – это пустые разговоры, которые надо прекратить. Во-первых, контингент ОДКБ не является личной армией Владимира Путина или России. Миротворческий контингент является общим для всех стран-участниц Организации. Наряду с российскими в состав сил ОДКБ входят воинские подразделения Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана. Казахстан также является полноправным членом и одним из основных учредителей этой Организации», - сказал Касым-Жомарт Токаев в интервью на телеканале Qazaqstan.

Поэтому, по мнению Президента, все законно и логично.

«Что касается России, то эта держава отстаивала и свои геополитические интересы. Россия крайне заинтересована в стабильности Казахстана, и мы это должны правильно понимать. Казахстан и Россия – стратегические партнеры, между которыми должны быть искренняя дружба и взаимное доверие. Другая политика может нанести ущерб стратегическим интересам обеих стран. Это не значит, что мы кому-то должны. Казахстан – это суверенное государство, мы ведем самостоятельную политику», – заключил Глава государства.


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#ОДКБ   #Президент Казахстана   #Россия   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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