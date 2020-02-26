Этапы Кубка мира по фристайлу пройдут в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 28 февраля в Mountain Ski Resort Oi-Qaragai Lesnaya Skazka впервые состоится этап Кубка мира Международной федерации лыжного спорта (FIS) по фристайлу в дисциплине лыжная акробатика. А первого марта горный курорт «Шымбулак» вновь примет этап Кубка мира FIS по фристайлу в дисциплине параллельный могул. О том, как проходит подготовка, и насколько спортсмены готовы к выступлению, рассказали организаторы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В данных соревнованиях примут участие лучшие спортсмены из 17 стран. Зрители могут следить за событиями в прямом эфире на телеканалах стран Европы, Азии, США, Канады, России, Китая и др. В Казахстане кубок будет транслировать телеканал Qazsport.

По словам генерального секретаря Ассоциации лыжных видов спорта РК Аскара Валиева, были сложности по въезду иностранных спортсменов на территорию страны из-за коронавируса, однако сейчас нет повода для беспокойств.

«Тем не менее все те спортсмены, которые прилетели на лыжную акробатику, из благополучных стран, они летели из Минска, Киева и Стамбула с предыдущего этапа Кубка мира. Никто из них последние два месяца не был на территории Китая… Все команды благополучно прибыли, прошли тестирования в соответствии со всеми требованиями нашего Минздрава в аэропорту, сейчас находятся в гостиницах, приступают к тренировкам, чувствуют себя хорошо», - сказал А. Валиев.

Директор Кубка мира по фристайлу Международной федерации лыжных видов спорта FIS Джо Фитцжеральд заявил, что в связи с данной эпидемией сборная Китая прилетела в Казахстан в ограниченном составе, и только те могулисты, которые не были на своей родине последние два месяца. Китайская команда по лыжной акробатике, по его словам, не участвует на этапе Кубка мира, но она и не планировала участвовать, так как в это время в КНР проходят национальные соревнования.

Несмотря на то, что в этом году зима выдалась очень теплой в Алматы, в горах все трассы подготовлены на высоком уровне. Об этом в ходе пресс-конференции заявили генеральный директор ГК «Шымбулак» Ринат Абдрахманов и гендиректор Mountain Ski Resort Oi-Qaragai Lesnaya Skazka Дмитрий Цай.

Честь Казахстана в этих дисциплинах будут защищать Юлия Галышева, Дмитрий Рейхерд, Павел Колмаков, Аяулым Амренова, Сергей Романов, Жанбота Алдабергенова, Акмаржан Калмурзаева.

Высокую конкуренцию нашим спортсменам составят мировые звезды - олимпийские чемпионы Микаэль Кингсбери из Канады и Перрин Лаффонт из Франции.

Этапы Кубка мира по фристайлу – ежегодные соревнования, которые проходят под эгидой Международной федерации лыжного спорта, начиная с 1980 года.

Напомним, что в сезоне 2018/2019 в Алматы, на ГК «Шымбулак», впервые состоялся этап Кубка мира по фристайлу с участием лучших спортсменов из 12 стран мира. Лидер казахстанской команды Юлия Галышева завоевала золотую медаль на домашнем этапе. Соревнования в Алматы были высоко оценены представителями FIS.

Лыжная акробатика представлена в программе зимних олимпийских игр с 1994 года.

В этом сезоне этапы Кубка мира также пройдут в Красноярске (Россия) восьмого марта.

Могул включен как официальный вид спорта в зимние олимпийские игры, начиная с 1988 года. Этапы сезона 2019/2020 также в Красноярске (Россия) седьмого марта и Идре-Фьелл (Швеция) 13-15 марта.