Этап Кубка мира по боксу: Серик Темиржанов успешно провел первый бой

С. Темиржанов уверенно контролировал ход поединка, действуя агрессивно и точно. Несмотря на попытки соперника навязать борьбу, казахстанец провёл бой в высоком темпе, демонстрируя преимущество в технике и тактике. Бой завершился со счётом 4:1 в пользу казахстанца.

Победа позволила С. Темиржанову пройти в следующий раунд соревнований, где он продолжит борьбу за выход в финал.

Этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.