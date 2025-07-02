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    21:28, 01 Июль 2025 | GMT +5

    Этап Кубка мира по боксу: Серик Темиржанов успешно провел первый бой

    Казахстанский боксер Серик Темиржанов в весовой категории до 60 кг одержал убедительную победу над представителем Австралии Джейкобом Кассаром в рамках этапа Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.

    Серик Темиржанов успешно провел первый бой
    Фото: Телеграм-канал World Boxing Cup Астана 2025

    С. Темиржанов уверенно контролировал ход поединка, действуя агрессивно и точно. Несмотря на попытки соперника навязать борьбу, казахстанец провёл бой в высоком темпе, демонстрируя преимущество в технике и тактике. Бой завершился со счётом 4:1 в пользу казахстанца.

    Победа позволила С. Темиржанову пройти в следующий раунд соревнований, где он продолжит борьбу за выход в финал.

    Этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Бокс
    Динара Акылжанова
    Динара Акылжанова
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