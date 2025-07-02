21:28, 01 Июль 2025 | GMT +5
Этап Кубка мира по боксу: Серик Темиржанов успешно провел первый бой
Казахстанский боксер Серик Темиржанов в весовой категории до 60 кг одержал убедительную победу над представителем Австралии Джейкобом Кассаром в рамках этапа Кубка мира по боксу в Астане, передаёт корреспондент агентства Kazinform.
С. Темиржанов уверенно контролировал ход поединка, действуя агрессивно и точно. Несмотря на попытки соперника навязать борьбу, казахстанец провёл бой в высоком темпе, демонстрируя преимущество в технике и тактике. Бой завершился со счётом 4:1 в пользу казахстанца.
Победа позволила С. Темиржанову пройти в следующий раунд соревнований, где он продолжит борьбу за выход в финал.
Этап Кубка мира по боксу под эгидой Word Boxing проходит в столице Казахстана впервые. Турнир стартовал 30 июня и завершится 6 июля.