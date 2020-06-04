Эта мера может оздоровить всю систему здравоохранения – Даурен Адилбай о поручении Президента РК повысить зарплаты врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Высокая заработная плата врачей приведет к повышению конкуренции в сфере медицины и к улучшению качества лечения пациентов. Такое мнение высказал врач, хирург-онколог щитовидной железы, головы и шеи кандидат медицинских наук Даурен Адилбай. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, что заявление Главы государства на заседании Национального совета общественного доверия имеет большое значение. Вопрос заработной платы – это больная тема всех сотрудников здравоохранения. Это характерно фактически для всех постсоветских стран, где зарплата врачей очень низкая, может быть, небольшая разница между странами, но глобальная покупательская способность заработной платы врачей низкая. Это приводит к тому, что из медицинских сфер они уходят в другие околомедицинские отрасли, как фармацевтическая деятельность, сфера технологического и медицинского оборудования. Часть врачей уходит в частную медицину. В итоге в государственной системе наблюдается такая проблема, как нехватка кадров. Именно поэтому проблема очень серьезная. Также эта проблема приводит к тому, что самые лучшие специалисты концентрируются в крупных городах - Алматы, Нур-Султан, Шымкент, где заработная плата относительно высокая, чем в других регионах. Ситуация приводит к тому, что в регионах не хватает врачей, в частности, в первичном звене на уровне семейного врача, врача общей практики», - поделился мнением Даурен Адилбай.

По его словам, если заработная плата медработников значительно повысится, то это положительно скажется на врачах, улучшится качество оказания медицинских услуг. Может быть, это произойдет не сразу. Но высокая заработная плата со временем приведет к повышению конкуренции в этой области и к улучшению качества лечения пациентов. Это очень важная и серьезная мера, которая может оздоровить всю систему здравоохранения.

Кроме того, хирург-онколог высказал свое мнение по поводу поручения Главы государства о необходимости критического анализа уголовной ответственности медработников за ненадлежащее выполнение своих обязанностей.

«Нужно четко понимать, что во всем мире и во всех развитых странах ситуация примерно такая же. Врач специально не собирался убить пациента. Если это действительно так, и он хотел навредить пациенту, то закон не будет покрывать такие наказания, все равно будет считаться преступлением. Поэтому думаю, что людям необходимо понимать и разграничивать эти вещи. Если врач специально убивает пациента, для этого не нужен специальный закон о врачах. Это обычное преступление. Но мы говорим о медицинских ошибках, которые произошли с полным желанием врача помочь пациенту и вылечить его. Необходимо учитывать крайнюю сложность устройства организма человека. Несмотря на то, что мы учимся очень долго, мы еще постоянно учимся на протяжении всей нашей профессиональной деятельности. Разные болезни проявляются в разных ситуациях. То, что изучаем в теории и видим на практике, порой не совпадает. Часто появляются новые препараты, новые результаты исследований, которые кардинально меняют представление о какой-либо болезни», - пояснил эксперт.

Даурен Адилбай считает, что если будут наказывать за любую врачебную ошибку тюремным заключением, то не останется врачей в сфере.

«Это будет крайне рискованно. Поэтому инициативы Президента РК крайне важны и полезны. Сейчас я работаю в США. Заработные платы врачей в США одни из самых высоких на рынке труда. У них зарплата выше, чем у сотрудников банка, любых топ-менеджеров крупных компаний. Такая же картина или, может быть, немного ниже во всех развитых странах мира. К примеру, в Южной Корее, Японии работа врачей одна из самых высокооплачиваемых. Такая заработная плата возникает не просто так. Врач учится долгое время, берет на себя огромные риски во время своей профессиональной деятельности, поэтому должна быть соответствующая заработная плата.

Также в США крайне редко наблюдается уголовное преследование врачей. Все такие случаи очень громкие. Обычно это не медицинская ошибка. Врача в США могут посадить в тюрьму за умышленное деяние, убийство. То есть это явно не врачебная ошибка.

Общество понимает, что это важно. Врачи не боятся доложить о своей медицинской ошибке. После того, как врач рассказывает об этом, очень подробно анализируются данные в профессиональных ассоциациях, выносятся определенные уроки. Но за такие ошибки врачей не сажают в тюрьму. В некоторых случаях врача могут лишать лицензии. Здесь могут выносить дисциплинарные взыскания. У каждого врача имеется страхование его ответственности. Если с пациентом происходит что-то, то крупная сумма выплачивается со страховки врача, что очень немаловажно, и пациент получает достаточно серьезную сумму. Врач из-за этого не банкротится, потому что он застрахован. Насколько я знаю, в новом Кодексе РК «О здоровье народа и системе здравоохранения», страхование врача также прописано, так как является очень важным», - заключил эксперт.

Напомним, на прошедшем 27 мая 2020 года третьем заседании Национального совета общественного доверия Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил повысить зарплаты врачей.

«Правительству поручаю с этого года начать периодичное повышение зарплаты врачей. Их зарплата должна быть выше в 2,5 раза средней зарплаты в нашей экономике. Этих показателей мы должны достичь к 2023 году», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства поручил разработать и внедрить систему юридической и финансовой защиты и ответственности медицинских работников, включая гарантирование профессиональной деятельности.