ЕС запускает приложение для цифровой проверки возраста

Европейское приложение для проверки возраста было анонсировано в послании У.Ляйен о состоянии Евросоюза в 2025 году. Теперь Еврокомиссия сообщила, что приложение готово и вскоре станет доступно для использования гражданами.

Оно позволит пользователям бесплатно и легко подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-платформам, защищая детей от вредного или незаконного контента.

— Воспитывать детей должны родители, а не платформы, — заявила президент фон дер Ляйен.

В Еврокомиссии подчеркивают, что приложение будет удобным в использовании, будет соответствовать высоким стандартам конфиденциальности, доступно на любом устройстве и будет иметь открытый исходный код, чтобы его могли использовать и страны-партнеры ЕС.

Напомним, в конце прошлого года Европарламент принял резолюцию о запрете соцсетей для детей младше 16 лет.

