    16:44, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    ЕС запускает приложение для цифровой проверки возраста

    Европейская комиссия опубликовала заявление президента Урсулы фон дер Ляйен и исполнительного вице-президента Хенны Вирккунен о разработке приложения для цифровой проверки возраста, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в ЕС.

    Фото: Anadolu

    Европейское приложение для проверки возраста было анонсировано в послании У.Ляйен о состоянии Евросоюза в 2025 году. Теперь Еврокомиссия сообщила, что приложение готово и вскоре станет доступно для использования гражданами.

    Оно позволит пользователям бесплатно и легко подтверждать свой возраст при доступе к онлайн-платформам, защищая детей от вредного или незаконного контента.

    — Воспитывать детей должны родители, а не платформы, — заявила президент фон дер Ляйен.

    В Еврокомиссии подчеркивают, что приложение будет удобным в использовании, будет соответствовать высоким стандартам конфиденциальности, доступно на любом устройстве и будет иметь открытый исходный код, чтобы его могли использовать и страны-партнеры ЕС.

    Напомним, в конце прошлого года Европарламент принял резолюцию о запрете соцсетей для детей младше 16 лет. 

    О практике ограничения доступа в интернет для детей, читайте здесь.

    Арнур Рахимбеков
