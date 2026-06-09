ЕС ввел санкции против Ирана из-за угроз судоходству в Ормузском проливе

Европейский союз утвердил санкции против иранских физических и юридических лиц в связи с обвинениями в создании помех судоходству в Ормузском проливе. Об этом заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас по итогам неформальной встречи министров обороны блока на Кипре, передает Kazinform со ссылкой на Xinhua.

По словам Каллас, свобода судоходства подвергается все большему давлению по всему миру — особенно в Ормузском проливе, где действия Ирана и активность беспилотников создают риски для коммерческого судоходства. Министры ЕС расценили подобные действия как неприемлемые.

Каллас подчеркнула, что это первый случай применения Евросоюзом нового санкционного механизма, специально созданного для защиты свободы навигации. Она заверила, что блок не остановится перед повторным использованием этого инструмента при необходимости.

Глава европейской дипломатии также отметила весомый вклад военно-морской миссии ЕС ASPIDES в защиту торгового судоходства в Красном море. Миссия была запущена в феврале 2024 года в ответ на систематические атаки йеменских хуситов на торговые суда — с применением беспилотников и ракет. Действуя в оборонительном режиме, ASPIDES перехватывает угрозы в воздухе, не нанося ударов по территории Йемена. Суда в регионе по-прежнему подвергаются опасности, однако присутствие миссии существенно снизило риски для коммерческого судоходства.

Кроме того, Каллас предложила при наступлении соответствующих условий подключить ASPIDES к более широкому сотрудничеству в сфере морской безопасности в Ормузском проливе — в том числе в рамках инициатив Франции и Великобритании. Обсуждение этого предложения будет продолжено.

Ранее сообщалось о том, что за 100 дней конфликта США и Израиля с Ираном через Ормузский пролив, один из ключевых узлов мировой торговли, прошло около 1000 судов.



