Эстонский парламент из-за опечатки случайно отменил налоги для онлайн-казино

Как пишет ERR, эстонский парламент принял законопроект о внесении поправок в Закон о налоге на азартные игры 3 декабря прошлого года, а президент обнародовал его 18 декабря.

Целью законопроекта было постепенное снижение ставки налога на азартные игры с 6 до 4 процентов на полпроцента в год. В этом году ставка должна была снизиться до 5,5 процента. Но в результате канцелярской ошибки она была обнулена.

Юрист одной из компаний, работающих в сфере азартных игр, обнаружил неточность уже после вступления закона в силу.

Член финансового комитета Айвар Кокк заявил, что положения на последующие годы были составлены правильно, но нынешняя ошибка может привести к значительным финансовым потерям для государства.

Исправить неточность планируют в ближайший месяц.

— Эта ошибка действительно содержится в Законе о налоге на азартные игры, и мы ее исправим», — сказала председатель финансового комитета Аннели Аккерманн.

Она добавила, что за 12 лет работы в парламенте это первая подобная канцелярская ошибка в одном из ее собственных законопроектов.

— Никто этого не заметил. Я лично прочла законопроект. Его прочли все — юристы Министерства финансов, сотрудники нашего комитета, члены парламента, вплоть до президента, — сказала она.

Аккерманн пояснила, что существует два варианта исправления ошибки, оба из которых требуют переработки закона.

