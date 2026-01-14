РУ
    12:42, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Эстонский парламент из-за опечатки случайно отменил налоги для онлайн-казино

    Ошибка в тексте нового закона об азартных играх привела к отмене налогообложения для онлайн-казино на текущий год, передает агентство Kazinform. 

    Фото: shutterstock.com

    Как пишет ERR, эстонский парламент принял законопроект о внесении поправок в Закон о налоге на азартные игры 3 декабря прошлого года, а президент обнародовал его 18 декабря.

    Целью законопроекта было постепенное снижение ставки налога на азартные игры с 6 до 4 процентов на полпроцента в год. В этом году ставка должна была снизиться до 5,5 процента. Но в результате канцелярской ошибки она была обнулена.

    Юрист одной из компаний, работающих в сфере азартных игр, обнаружил неточность уже после вступления закона в силу.

    Член финансового комитета Айвар Кокк заявил, что положения на последующие годы были составлены правильно, но нынешняя ошибка может привести к значительным финансовым потерям для государства.

    Исправить неточность планируют в ближайший месяц. 

    — Эта ошибка действительно содержится в Законе о налоге на азартные игры, и мы ее исправим», — сказала председатель финансового комитета Аннели Аккерманн. 

    Она добавила, что за 12 лет работы в парламенте это первая подобная канцелярская ошибка в одном из ее собственных законопроектов.

    — Никто этого не заметил. Я лично прочла законопроект. Его прочли все — юристы Министерства финансов, сотрудники нашего комитета, члены парламента, вплоть до президента, — сказала она.

    Аккерманн пояснила, что существует два варианта исправления ошибки, оба из которых требуют переработки закона. 

    Ранее сообщалось, что объявления о госзакупках с ошибками публиковали в ВКО для махинаций.

     

    Теги:
    Казино Законопроекты Мировые новости Эстония
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор
