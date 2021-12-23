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Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы

23 Декабря 2021 21:12
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Эстакаду на проспекте Абая открыли в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в рамках пробивки проспекта Абая открыто движение по мосту на пересечении с улицей Ашимова. Протяженность эстакады составляет 396 метров, по четыре полосы в каждом направлении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В управлении городской мобильности сообщили, что движение по участку от улицы Яссауи до улицы Береке осуществляется по нижнему слою покрытия с временной разметкой. Полное завершение объекта запланировано до сентября 2022 года – будут выполнены работы по устройству съездов, благоустройству территории, строительству надземных пешеходных переходов, укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия и так далее.

До завершения устройства двух съездов с проспекта Абая движение транспорта на пересечении с улицей Ашимова временно организовано светофорным регулированием.

Между тем в соцсетях появилось видео данного участка, снятое с помощью квадрокоптеров.

Напомним, сквозное движение на участке проспекта Абая от улицы Момышулы до улицы Алатау (Наурызбайский район) было открыто еще 14 декабря, в этот же день запустили развязку на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова.

Недавно в полиции города сообщили , что по результатам промежуточного анализа пробивка проспекта Абая улучшила пропускную способность на 30%, а запуск транспортной развязки на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Емцова – на 25%.


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#Инфраструктурные проекты   #Алматы   #Транспорт  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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