Эстафету донорства запустили полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента по противодействию наркопреступности МВД запустили эстафету донорства и сдали кровь в столичном научно–производственном центре трансфузиологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это мероприятие призвано внести свой вклад в популяризацию добровольного донорства крови, жизненно необходимого для многих больных, в том числе новорожденных детей», - отметила на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Было отмечено, что на встрече председатель правления Центра крови Сания Абдрахманова рассказала полицейским о важности донорства, использовании крови и этапах контроля ее качества.

Она подчеркнула, что добровольные доноры, стремящиеся помочь безвозмездно, представляют более достоверную информацию о своем здоровье.

Доноры из МВД объяснили свое регулярное участие в безвозмездном донорстве крови стремлением не только помочь нуждающимся но и важностью вовлечения в донорство как можно большего числа неравнодушных людей.

Эстафета донорства передана сотрудникам по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Нур-Султан, дальше в ней примут участие полицейские всех регионов страны.



