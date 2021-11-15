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Эстафету донорства запустили полицейские в Казахстане

15 Ноября 2021 12:14
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Эстафету донорства запустили полицейские в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Департамента по противодействию наркопреступности МВД запустили эстафету донорства и сдали кровь в столичном научно–производственном центре трансфузиологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Это мероприятие призвано внести свой вклад в популяризацию добровольного донорства крови, жизненно необходимого для многих больных, в том числе новорожденных детей», - отметила на брифинге официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

Было отмечено, что на встрече председатель правления Центра крови Сания Абдрахманова рассказала полицейским о важности донорства, использовании крови и этапах контроля ее качества.

Она подчеркнула, что добровольные доноры, стремящиеся помочь безвозмездно, представляют более достоверную информацию о своем здоровье.

Доноры из МВД объяснили свое регулярное участие в безвозмездном донорстве крови стремлением не только помочь нуждающимся но и важностью вовлечения в донорство как можно большего числа неравнодушных людей.

Эстафета донорства передана сотрудникам по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Нур-Султан, дальше в ней примут участие полицейские всех регионов страны.



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#Здравоохранение   #Видео   #МВД РК   #Донорство  
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Автор:

Серик Сабеков

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