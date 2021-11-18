Эстафету донорства приняли от коллег акмолинские полицейские

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Акмолинские наркополицейские сдали более пяти литров крови в рамках республиканской акции «В будущее без наркотиков», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в управлении по противодействию наркопреступности департамента полиции области, сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности и Центра кинологической службы приняли эстафету донорства от коллег из города Шымкента.

Кроме того, некоторых наркополицейских поддержали и их вторые половинки.

«Сегодня мы приняли участие в республиканской акции, «подарили» кровь, хотелось бы надеяться, что она окажется кому-то жизненно необходимой. Впредь мы с коллективом решили стать донорами и ежеквартально сдавать кровь, тем самым внося свой вклад в спасение чьей-то жизни», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Акмолинской области полковник полиции Мейрам Жапбасов.

Эстафету донорства акмолинские стражи порядка передали коллегам из Актюбинской области.