Эстафету донорства актюбинские полицейские передали алматинским коллегам

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –Сегодня в ходе республиканской акции «В будущее без наркотиков!» сотрудники департамента полиции Актюбинской области сдали 4 литра крови, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, донорами крови стали сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области. Своим примером стражи порядка хотят привлечь в ряды доноров крови как можно больше граждан.

«Мы приняли эстафету донорства от коллег Акмолинской области. Целью эстафеты является оказание помощи тем, для кого донорская кровь является жизненно необходимой. Своим примером полицейские хотят привлечь в ряды доноров крови как можно больше граждан. Они всегда готовы прийти на помощь в любую сложную минуту и надеются, что сданная ими кровь поможет спасти не одну жизнь», - прокомментировал начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции области Нурлан Таушанбаев.

Эстафету донорства актюбинские полицейские передают департаменту полиции Алматинской области.



