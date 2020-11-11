Есть запрос на новую инклюзивную политику в сфере межэтнических отношений – Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК-Елбасы Нурсултан. Назарбаев призвал продолжить работу по трансформации этнического культурного многообразия Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы проводим заседание Совета Ассамблеи, чтобы определить цели и задачи по укреплению общественного согласия и единства нашего народа. Мы также должны наметить новые подходы и приоритеты в реализации этой важнейшей миссии. Предстоящий новый этап казахстанского пути будет проходить в непростых внешних условиях. Многие регионы мира, в том числе и соседние, охвачены нестабильностью и неуверенностью в завтрашнем дне. Идут войны, кровопролития, пандемия Covid-19 еще больше обнажила существующие проблемы в различных странах. Вызванный ею глобальный кризис уже вовлек значительное снижение уровня жизни людей во многих странах, увеличилась бедность. На этом фоне Правительство Казахстана реализует антикризисные меры, нацеленные на обеспечение устойчивого экономического развития страны, повышение социального и общего благосостояния граждан», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании Совета АНК.

По словам Елбасы, принятые в нашей стране государственные программы поддержки бизнеса, экономического развития позволили обеспечить стабильным доходом миллионы казахстанцев.

«Сегодня идет работа по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Послание представляет собой широкую программу реформ всех сторон жизни общества. С учетом вышеизложенного полагаю, что на нынешнем этапе есть запрос на новую инклюзивную политику в сфере межэтнических отношений. Укрепляя единство, мы должны определить новые горизонты для эволюции нации в XXI веке. Сегодня я хочу сформулировать видение основных задач на перспективу. Нам следует более эффективно и проактивно реализовывать интеграционный потенциал казахстанской модели единства и согласия на основе пройденного нами опыта. Необходимо продолжить работу по трансформации этнического культурного многообразия Казахстана», - отметил Первый Президент.

«Конкурентное преимущество – эффективный инструмент, который надо использовать для дальнейшего укрепления независимости и развития страны. При этом мир, согласие и единство были, есть и будут ключевыми приоритетами государственной политики. Потому что именно благодаря этим ценностям мы будем развиваться, обогащать страну, создавать условия лучшей жизни для наших жителей. Это принципиальная позиция в сфере межэтнического движения, и она не поменяется. Ассамблея должна вести работу, нацеленную на сплочение всех этносов вокруг наших общих казахстанских ценностей», - добавил Н. Назарбаев.