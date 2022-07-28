28 Июля 2022 09:20

Есть предпосылки для снижения цен на вторичную недвижимость - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Будут ли повышаться или снижаться цены на жилье - все будет очень сильно зависеть от внешних обстоятельств. Об этом заявила советник президента Объединенной ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко, передает МИА «Казинформ».

«Я считаю, что, во-первых, в текущей ситуации есть предпосылки для снижения цен на вторичную недвижимость. Во-вторых, именно сейчас желающим купить жилье, стоит активно искать варианты, обсуждать покупку с продавцами, искать варианты покупки от застройщика и проводить переговоры об условиях сделки», - сказала Нина Лукьяненко в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ».

По мнению эксперта, многое будет зависеть от внешних факторов.

«Будут ли снижаться цены или не будут, очень сильно будет зависеть от внешних обстоятельств: скачков курса, существующих ипотечных продуктов, поддержки строительного сектора со стороны государства, поддержки покупателей путем предоставления рынку готовых предложений и решений, поддерживающих покупателя в плане предоставления рассрочек, выгодных программ займов», - пояснила Нина Лукьяненко.

Ранее сообщалось, что ситуация на рынке жилья изменилась в сторону значительного снижения общего количества сделок.

«За последние несколько месяцев, начиная с апреля 2022 года, когда был увеличен порог достаточности ЕНПФ, ситуация на рынке изменилась в сторону значительного снижения общего количества сделок», - сообщила Нина Лукьяненко.

По ее словам, общее число сделок сократилось до 30-31 тыс. в месяц.