Есть ли проблемы с питьевой водой в Северо-Казахстанской области

Несмотря на то, что в селе Кобенсай Уалихановского района Северо-Казахстанской области была установлена установка по подаче чистой воды, радость местных жителей оказалась недолгой, передает корреспондент Kazinform.

Жители села подняли этот вопрос и опубликовали соответствующую информацию в социальных сетях. По словам автора видеозаписи, территория вокруг установки водоснабжения, которая должна обеспечивать населенный пункт водой, заросла сорной травой. Объект стратегического значения находится в ненадлежащем состоянии: доступ к нему открыт, дверь не запирается на замок, вместо него установлена лишь деревянная подпорка.

— Брошен, никто за ним не смотрит, вода из насоса вытекает наружу. Потом откуда будет давление? — говорит житель села Кобенсай.

По словам акима Тельжанского сельского округа Сании Утигеновой, в состав которого входит село Кобенсай, данный объект был введен в эксплуатацию в 2023 году.

— В населенном пункте насчитывается 86 домов, проживают 322 человека. Сейчас в селе есть вода, — говорит Сания Утигенова.

Свою позицию по данному вопросу также озвучил отдел жилищно-коммунального хозяйства Уалихановского района. По информации специалистов, на реализацию проекта по водоснабжению села было направлено 296 млн тенге.

— В декабре 2023 года объект был передан в собственность отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района. В настоящее время объект огорожен и взят под охрану. Также проводятся работы по благоустройству территории: вокруг объекта производится покос травы и уборка мусора. Начата процедура передачи объекта в доверительное управление ТОО «Кызылту Су Арнасы», — сообщили представители акимата в ответ на запрос журналиста.

По данным ответственного ведомства, в настоящее время в селе Кобенсай проблем с питьевой водой нет. В подтверждение своих слов специалисты даже подготовили специальную видеозапись.

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