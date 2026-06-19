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    Есть ли проблемы с питьевой водой в Северо-Казахстанской области

    Несмотря на то, что в селе Кобенсай Уалихановского района Северо-Казахстанской области была установлена установка по подаче чистой воды, радость местных жителей оказалась недолгой, передает корреспондент Kazinform.

    Питьевая вода
    Фото: Kazinform

    Жители села подняли этот вопрос и опубликовали соответствующую информацию в социальных сетях. По словам автора видеозаписи, территория вокруг установки водоснабжения, которая должна обеспечивать населенный пункт водой, заросла сорной травой. Объект стратегического значения находится в ненадлежащем состоянии: доступ к нему открыт, дверь не запирается на замок, вместо него установлена лишь деревянная подпорка.

    — Брошен, никто за ним не смотрит, вода из насоса вытекает наружу. Потом откуда будет давление? — говорит житель села Кобенсай.

    По словам акима Тельжанского сельского округа Сании Утигеновой, в состав которого входит село Кобенсай, данный объект был введен в эксплуатацию в 2023 году.

    — В населенном пункте насчитывается 86 домов, проживают 322 человека. Сейчас в селе есть вода, — говорит Сания Утигенова.

    Свою позицию по данному вопросу также озвучил отдел жилищно-коммунального хозяйства Уалихановского района. По информации специалистов, на реализацию проекта по водоснабжению села было направлено 296 млн тенге.

    — В декабре 2023 года объект был передан в собственность отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Уалихановского района. В настоящее время объект огорожен и взят под охрану. Также проводятся работы по благоустройству территории: вокруг объекта производится покос травы и уборка мусора. Начата процедура передачи объекта в доверительное управление ТОО «Кызылту Су Арнасы», — сообщили представители акимата в ответ на запрос журналиста.

    По данным ответственного ведомства, в настоящее время в селе Кобенсай проблем с питьевой водой нет. В подтверждение своих слов специалисты даже подготовили специальную видеозапись.

    Ранее мы сообщали, что все предприятия обязаны разработать пятилетний план по экономии водных ресурсов.

     

    СКО Регионы Казахстана Вода Экология Общество ЖКХ Жалобы
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор