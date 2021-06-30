Есть ли перспективы у аэропорта Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов считает, что аэропорту Петропавловска необходим инвестор. Воздушная гавань вновь испытывает не лучшие времена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С декабря прошлого года образовалась задолженность по заработной плате 90 сотрудникам аэропорта. Выплачивать миллионные долги помогают спонсоры.

В прошлом году началась передача аэропорта в коммунальную собственность акимата Северо-Казахстанской области. Тогда местные власти объясняли, что это необходимая процедура для дальнейшей реализации проектов государственно-частного партнерства.

О том, что аэропорту, имеющему статус международного, нужен инвестор, аким области говорил и на встрече с журналистами. Однако пока желающих немного. По словам К.Аксакалова, есть заинтересованность у одного инвестора, но ему необходима помощь государства.

«Чтобы работу аэропорта привести в порядок, нужны вложения. Топливозаправочная станция требует ремонта. Нужно около 700 млн тенге. Дозаправка может стать хорошим источником заработка для аэропорта. Сейчас проявляет интерес один инвестор, но просит помощи в разных вещах. Мы пытаемся это сделать. Они хотят зарабатывать не от обслуживания самолетов. Взлет и посадка одного самолета стоят всего 50 тысяч тенге. Сколько нужно рейсов, чтобы выйти на ноль?!» - сказал К.Аксакалов.

Для безубыточной работы рейсов нужно не менее 80. По крайней мере, такие цифры называли в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог в прошлом году. Сейчас же всего три в Нур-Султан. Аэропорт вообще бездействовал около двух месяцев. Полеты только возобновляют.

«Планируем пять рейсов в неделю в Нур-Султан. В Комплексном плане развития области предусмотрено субсидирование авиаперевозок: пять рейсов в неделю в Нур-Султан, три-четыре - Алматы, рейс в Туркестан и Шымкент. Мы сейчас считаем, насколько возможно развернуть международные рейсы в нашу сторону. У нас можно сделать дешевле дозаправку, обслуживание. Мы сейчас на этом пути. Однозначно, аэропорт будет работать. Но только за счет обслуживания пассажирских рейсов не получится», - сказал К.Аксакалов.

Надежда на возрождение воздушной гавани Петропавловска появилась в 2016-м году, когда провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы, терминала. В 2019-м году запустили рейсы в Москву, самолеты из Петропавловска полетели в Египет. В прошлом году у аэропорта вновь наступили тяжелые времена.

Аэропорт города Петропавловска функционирует с 1974 года. В период существования СССР являлся одним из транзитных аэропортов. Обслуживал до 40 авиарейсов в сутки по направлениям Москва, Санкт-Петербург, Минводы, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Хабаровск, Чита, Ташкент и все областные центры РК.