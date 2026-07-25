Вырос ли спрос на бани в Талдыкоргане после отключения в городе горячей воды

С 20 июля в Талдыкоргане почти на месяц отключили горячую воду. Без привычных бытовых удобств остались более 835 многоквартирных домов, сотни бюджетных организаций и тысячи частных домов. Привело ли временное отключение к наплыву посетителей в городских банях? Корреспондент агентства Kazinform выяснил, как изменился поток клиентов и готовы ли бани к повышенному спросу.

В Талдыкоргане с 20 июля по 17 августа временно прекращена подача горячей воды. Как сообщили в КГП «Талдыкоргантеплосервис», отключение связано с ежегодной подготовкой котельной «Баскуат» и городских тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону.

По данным предприятия, без горячего водоснабжения на этот период остаются 835 многоквартирных домов, 210 бюджетных организаций, 1 285 частных жилых домов и 1 322 других потребителя.

По словам директора КГП «Талдыкоргантеплосервис» Абзала Жагипарова, ремонтные работы необходимы для обеспечения надежной и бесперебойного функционирования системы теплоснабжения зимой.

Тем временем городские бани уже готовятся к возможному увеличению числа посетителей.

Директор одной из бань Талдыкоргана Анатолий Циерт, который руководит учреждением уже 27 лет, считает, что отключение горячей воды действительно может сказаться на посещаемости.

— Думаю, поток посетителей увеличится примерно на 10 процентов. Особенно востребованными станут душевые кабины. В вечернее время, скорее всего, даже будут образовываться очереди, — рассказал он.

По его словам, баня полностью автономна и не зависит от централизованного горячего водоснабжения.

— Воду мы нагреваем собственным водогрейным котлом. В каждой бане используется свой механизм нагрева, поэтому отключение горячей воды в городе на нашей работе не отражается, — пояснил директор.

При этом обеспечение бесперебойной работы требует значительных ресурсов.

— Ежедневно мы расходуем около 12 кубометров горячей воды. Поэтому готовы принимать посетителей в обычном режиме, — отметил Анатолий Циерт.

Несмотря на прогнозируемый рост посещаемости, речи о массовом ажиотаже пока не идет.

По словам Анатолия Циерта без горячей воды останутся не все талдыкорганцы. Многие владельцы частных домов используют автономные системы горячего водоснабжения — бойлеры, газовые или электрические водонагреватели, поэтому отключение коснется их в меньшей степени. Неудобства испытают в основном жители многоквартирных домов, подключенных к централизованной системе горячего водоснабжения.

Напомним, подача горячей воды в Талдыкоргане будет восстановлена после завершения плановых ремонтно-профилактических работ, которые продлятся до 17 августа. В акимате города подчеркнули, что ход ремонта находится на постоянном контроле, а проведенные работы должны обеспечить стабильное теплоснабжение в предстоящий отопительный сезон.

Ранее сообщалось, что в Астане временно отключат горячую воду и электричество.