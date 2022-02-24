Если вы в опасности: срочное обращение Посольства РК к казахстанцам в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Срочное сообщение распространило Посольство РК в Украине для казахстанцев, находящихся в этой стране, передает МИА «Казинформ».

«Уважаемые граждане Республики Казахстан! В связи с военной угрозой рекомендуем гражданам РК строго следовать инструкциям местных властей, включая незамедлительное прибытие к месту ближайшего укрытия (бомбоубежище, подземный переход, подвал, цокольное помещение, подземная стоянка, подземный тоннель и т.п.). Если в момент опасности вы остались в жилом помещении, необходимо полностью отключить освещение, не приближаться к окнам и занять наиболее безопасные место. Постарайтесь заблаговременно запастись питьевой водой и продуктами питания», - говорится в сообщении Посольства РК на Telegram -канале.

Ранее сообщалось, что в связи со сложной дорожно-транспортной ситуацией в Украине, в настоящее время рекомендуется гражданам Республики Казахстан оставаться в местах пребывания и держать постоянную связь с Посольством и Почетными консульствами РК.

При этом в настоящее время прорабатываются пути возвращения на Родину наземными видами транспорта.

Форма для эвакуации граждан запущена Посольством Казахстана в Украине.