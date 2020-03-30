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Если работодатель заставляет выходить на работу людей старше 55 лет, можно обратиться в полицию - Минюст

Автор:  
Серик Сабеков
30 Марта 2020, 20:21
Если работодатель заставляет выходить на работу людей старше 55 лет, можно обратиться в полицию - Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В случаях, когда работодатель заставляет выходить на работу сотрудников старше 55 лет, можно обратиться в полицию. Об этом на брифинге заявил директор департамента законодательства Министерства юстиции РК Олжас Данабеков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, сейчас есть рекомендации о том, чтобы люди старше 55 лет не выходили на работу и не выходили на улицу без крайней необходимости. Однако у нас есть учреждения, которые работают и где люди старше 55-летнего возраста могут работать охранниками», - сказал Олжас Данабеков.

Он также добавил, что данный вопрос предлагается решать напрямую с работодателем.

«Но если вас все-таки заставляют выходить на работу, можно будет обратиться в полицию и этот вопрос уже правовым путем решать», - добавил Олжас Данабеков.


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