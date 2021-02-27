Если приложение «Ashyq» позволит открыться боулинг-центрам, то это уже благо - Юрий Тлеумуратов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Президент Казахстанской Федерации кегельного спорта Юрий Тлеумуратов рассказал об эффективности приложении «Ashyq», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Юрий Тлеумуратов заявил, что Казахстан имеет хорошую историю в боулинге. Спортсмены страны регулярно участвуют в чемпионатах мира и Азии, Азиатских играх. В прошлом году в феврале на клубном международном турнире в России сборная Казахстана заняла первое место в командном зачете.

«В связи с пандемией коронавируса боулинг-центры были закрыты и не работали практически год. Сейчас, в связи с появлением приложении «Ashyq», появилась возможность открыться. Да, согласен, что они накладывают какие-то дополнительные обязательства на боулинг-центры, но если стоит выбор либо не работать дальше или открыться с использованием этого приложения, то нужно выбрать «Ashyq». Если приложение позволит открыться, то это уже благо», - сказал Юрий Тлеумуратов.

Он отметил, что приложение «Ashyq» также будет контролировать эпидемиологическую ситуацию в самом боулинг-центре и выявляет заболевших или контактных посетителей. Это дает свою эффективность.

«Но и боулинг-центры должны обрабатывать шары после каждой игры дезинфицирующими средствами, контролировать соблюдение социальной дистанции и ношение масок у посетителей», - добавил Ю.Тлеумуратов.

Спикер заявил, что многие владельцы боулинг-центров готовы открыться с использованием приложения.

«Нельзя, конечно, забывать про социальную составляющую. Это все-таки бизнес. Во время карантина столько людей, работающих в центрах, остались без работы и средств существования. Есть боулинги, которые уже закрылись», - заметил Юрий Тлеумуратов.

По его словам, спортсмены федерации до карантина тренировались в нескольких городах.

«У нас много спортсменов и несколько сборных: мужская, женская, юниорская, среди ветеранов. До карантина они тренировались в Алматы, Нур-Султане, Петропавловске, Шымкенте, Атырау, Актобе, Караганде, Алматинской области, Мангистауской области. То есть у нас есть сильные ребята», - сказал Ю. Тлеумуратов.

Напомним, главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление о внедрении в городах Нур-Султан, Алматы и Караганда в пилотном режиме приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства: фитнес-клубы; спа-центры; сауны, бассейны; компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет); боулинг клубы. Постановление вступило в силу с 26 февраля.

Приложение Ashyq разработано для контроля и анализа данных по эпидемиологической ситуации в стране. Теперь для посещения ряда заведений казахстанцам необходимо отсканировать специальный QR-код и предъявить на входе. Приложение отобразит рейтинг риска, который делится на красный, желтый, синий и зеленый статусы. Не допускается вход посетителей на объекты предпринимательства, участвующие в пилоте, подлежащих изоляции согласно статусу: «желтый» (контактный с COVID-19), «красный» (с положительным результатом на COVID-19).