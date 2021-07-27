Если мы объединимся, то наши возможности будут расширяться – жамбылские аграрии

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев побывал в Байзакском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, глава региона ознакомился с состоянием дел в сельском хозяйстве, а также проинспектировал ход строительно-ремонтных работ.

В селе Бурыл строится школа на 300 ученических мест. Подрядчик – ТОО «Өмірзақ» - планирует сдать объект 10 августа. Бердибек Сапарбаев высказал нарекания в адрес подрядчика по установке системы вентиляции.

«Конструктивные элементы установлены на самом видном месте. В школе всё должно выглядеть эстетично и красиво. Нужно учесть это при проектировании, и в будущем не допускать таких ошибок», - сказал глава региона и поручил подрядчику благоустроить и озеленить школьный двор.

Встретился Бердибек Сапарбаев с жителями села Коктал, в котором сейчас строится новая школа на 600 мест. Глава региона призвал сельчан строго соблюдать санитарные нормы.

«Сейчас, к сожалению, мы не можем часто устраивать такие встречи. Ситуация с COVID-19 ухудшается, число заболевших растет. Надо строго соблюдать все карантинные ограничения, чтобы остановить распространение коронавируса. Не время устраивать пышные торжества. Нужно обязательно поставить вакцину, сформировать коллективный иммунитет. Только так мы сможем остановить развитие пандемии», - сказал аким области.

Обсудил глава региона с сельчанами и проблемные вопросы. Житель села Досмахан Оразбаев попросил отремонтировать дороги и сельский дом культуры. Бердибек Сапарбаев заверил, что в этом году в доме культуры будет проведен капитальный ремонт.

В Байзакском районе протяженность всех каналов составляет 32 тысячи км, из них в этом году будет отремонтировано 349. Аким области ознакомился с ходом ремонтных работ на канале «Белхожа». Протяженность водного канала 17 км, подрядчик ТОО «ҚазатакенҚұрылыс». После завершения ремонтных работ на канале 2 896 га орошаемых сельхозземель планируется вовлечь в оборот.

В сельском округе Жалгызтобе ТОО «ҚұрылысТЭД» ремонтирует канал «Сеңкібай» протяженностью 21,8 км. Здесь планируется вовлечь в орошение 4 тысячи га земель. Представитель подрядной организации Данияр Абдижалов рассказал, что ремонт временно приостановлен из-за подорожания стройматериалов. Глава региона поручил сдать объект вовремя.

В селе Аккия Коктальского сельского округа аким области посетил крестьянское хозяйство «Байназаров». Руководитель КХ Хамидулла Байназаров рассказал, что луком засеяли 40 га и намерены собрать в среднем 120 центнеров на круг. Сбор урожая планируется с 15 августа. Воду для полива берут из родника, а огород во дворе поливают водой из колодца.

«Если весной аграриям вовремя выдали субсидии, не было бы проблем с удобрениями. Просим посодействовать в решении этого», - сказал аграрий. Бердибек Сапарбаев заверил, что этот вопрос решается.

Глава крестьянского хозяйства «Агали» в Байтерекском сельском округе Наби Агалиев сообщил, что посадил малину и клубнику на 15 гектарах и намерен собирать урожай дважды в год. Саженцы малины привозят из Турции. В августе фермер приступит к сбору первого урожая. Ожидается, что урожайность с каждого гектара составит 10 - 15 тонн ягод в год.

В Жанатурмысском сельском округе глава региона побывал на свекольных полях КХ «Аспан Агро», осмотрел зерновые поля КХ «Манат». По словам главы хозяйства «Манат» Сахи Манатова, в этом году посеяли сахарную свеклу на 220 га, кукурузу - 300 га и уже приступили к первому сбору урожая пшеницы. С каждого гектара собирают по 15 центнеров зерна. Что касается кукурузы, то ожидается, что будет собрано 14 - 15 тонн зерна на круг.

Саха Манатов рассказал о том, что создается агрохолдинг «Аспан Агро», куда войдут 7 - 8 крестьянских хозяйств. «Если мы объединимся, то наши возможности будут расширяться. В составе холдинга намного проще получить кредит для покупки сельхозтехники», - сказал он.

«Я всегда говорю о том, что пока мелкие хозяйства не объединятся, то и дело никогда не будет спориться. Мы обязательно окажем поддержку. Необходимо, чтобы и другие хозяйства вошли в состав агрохолдинга. Для этого фермерам надо рассказывать обо всех его преимуществах. Тогда увеличится и объем производства сельхозпродукции, и доход фермеров», - сказал аким области.