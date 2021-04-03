Если гражданин покинул страну, он не может быть обладателем земельной доли - Нартай Искаков

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Директор ТОО «Агрофирма КАРА-ОЗЕК» из Акмолинской области Нартай Искаков высказал свои предложения в ходе второго заседания Комиссии по земельной реформе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора агрофирмы, в Акмолинской области около 100 тысяч человек имеет условную земельную долю, так как часть земель сельскохозяйственного назначения находится в общедолевой собственности.

«Я хотел бы обратить внимание на некоторые моменты взаимоотношений с пайщиками, которые сдали свои земнаделы в качестве взноса в уставные капиталы ТОО. Некоторые обладатели условных земельных долей давно покинули Казахстан и проживают в зарубежных странах. Но при этом они за собой сохранили право на земельные доли. Накануне ко мне обратился один сельхозтоваропроизводитель из Жаркаинского района, который ежегодно отправляет дивиденды переводом в Россию, Беларусь и другие страны. Считаю, что нужно законодательно закрепить, если гражданин покинул страну, он не может быть обладателем земельной доли. Пусть он продаст перед отъездом другим участникам общего пользования», - предлагает Нартай Искаков.

Также он отметил, что каждый обладатель земельной доли имеет право выхода из ТОО со своим земельным наделом для организации крестьянского хозяйства.

«На практике это невозможно или происходит с большим скандалом. Согласно статье 54 Земельного кодекса о выделе земучастков в натуре, решение принимается общим собранием, если в нем приняло участие не менее 50 участников. Некоторые товарищества имеют более 2 тысяч участников, это, как правило, жители 10-15 сел. Собрать их в одном месте, чтобы было не менее 50, невозможно, и некоторые участники пользуются этим и препятствуют образованию крестьянских хозяйств.

Но с другой стороны, видя, что рентабельность в сельском хозяйстве поднимается, некоторые представители бизнеса будоражат пайщиков, обещая высокие дивиденды. Есть случаи, когда таким образом происходит захват земельных участков. Я считаю, что это несправедливо, ведь землепользователь в самое трудное время вкладывали средства в сельское хозяйство, землю, когда она была не так востребована. Здесь нужно найти компромиссное решение», - считает Нартай Искаков.

Напомним, в онлайн-режиме проходит второе заседание Комиссии по земельной реформе.

Заместитель Премьер-Министра РК, председатель Комиссии по земельной реформе Ералы Тугжанов ранее сообщил, что первое чтение законопроекта о запрете на продажу земли иностранцам состоится 7 апреля в Мажилисе.



