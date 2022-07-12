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Если бы не Казахстан, не знаю, где бы сейчас была – чемпионка Уимблдона-2022
12 Июля 2022 16:04

Если бы не Казахстан, не знаю, где бы сейчас была – чемпионка Уимблдона-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина заявила о том, что она очень счастлива тому, что делает теннис более популярным в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции журналисты поинтересовались, что думает Елена Рыбакина о высказываниях о том, что не нужно привлекать иностранных спортсменов в страну, а нужно взращивать своих.

«Во-первых, если бы не Казахстан, не знаю, где бы сейчас была. Естественно, так как теннис – достаточно молодой вид спорта для Казахстана, я действительно очень счастлива тому что, может быть, я тот человек, который сейчас делает теннис более популярным в стране. Это огромная ответственность, но я ее принимаю и действительно горда этим», - ответила теннисистка.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.

Часть премии от Федерации теннисистка пожертвует в приют для животных, большая часть средств пойдет на поддержку юниоров.


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