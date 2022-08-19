19 Августа 2022 14:47

Эскизы новых школ показал аким Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов сообщил о планах по строительству новых школ, под которые в городе определили 72 земельных участка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

«Для строительства школ в столице определили 72 земельных участка. Площадь этих земельных участков позволит построить учебные заведения на 120 тысяч ученических мест (в две смены 240 тысяч ученических мест). Данные земельные участки расположены во всех районах города с учетом потребностей в социальных объектах. Количество земельных участков, которые будут выделяться для строительства социальных объектов, ежегодно будем увеличивать», - проинформировал на своей странице в Instagram аким столицы.

В плане детальной планировки (ПДП) закреплено направление, чтобы в каждом районе (микрорайонах) были учебные заведения, отметил аким.

Так, к примеру, в текущем году в столице построят и введут в эксплуатацию 11 школ: в районе Есиль – 6 школ, в районе Алматы – 4 школы, в районе Сарыарка еще одну школу, в районе Байконыр - одну школу (его сдача в 2023г). Данные учебные заведения позволят создать свыше 23 тыс. ученических мест.

В следующем – 2023 году – планируется построить и ввести в эксплуатацию еще 13 школ. Они позволят создать еще порядка 22 тыс. ученических мест. Таким образом, они будут расположены: в районе Есиль – еще 8 школ (с учетом густонаселенности района), в районе Алматы – 4 школы, в районе Байконыр – одна школа. Также рассматриваются варианты по увеличению количества школ, в том числе за счет частных средств.

За 3 года по поручению Главы государства в столице построили 34 школы. Это позволило создать 70 тыс. ученических мест.

Фото: gov.kz