Эскизный проект не согласовывался: будет ли построен жилой комплекс на месте Никольского рынка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении городского планирования и урбанистики Алматы прокомментировали строительство жилого комплекса на месте Никольского рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Управление городского планирования и урбанистики сообщает, что по вопросу строительства на месте Никольского рынка в ведомство не обращались за разрешительными документами. Архитектурно-планировочное задание, также как и эскизный проект, не согласовывались», - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что на месте Никольского рынка собственники участка намереваются построить жилой комплекс.

Торговцам рынка предложили точки на других рынках города.



