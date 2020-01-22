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Эскизный проект не согласовывался: будет ли построен жилой комплекс на месте Никольского рынка

22 Января 2020 18:03
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Эскизный проект не согласовывался: будет ли построен жилой комплекс на месте Никольского рынка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении городского планирования и урбанистики Алматы прокомментировали строительство жилого комплекса на месте Никольского рынка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Управление городского планирования и урбанистики сообщает, что по вопросу строительства на месте Никольского рынка в ведомство не обращались за разрешительными документами. Архитектурно-планировочное задание, также как и эскизный проект, не согласовывались», - сообщили в управлении.

Ранее сообщалось, что на месте Никольского рынка собственники участка намереваются построить жилой комплекс.

Торговцам рынка предложили точки на других рынках города.



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Ключевые слова: Алматы, Строительство,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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