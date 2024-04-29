Эскиз новой набережной у реки Есентай показали в Алматы

В Жетысуском районе Алматы начались работы по строительству набережной у реки Есентай, вдоль улицы Черновицкой до Самырсын. Общая протяженность составит 1 200 метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в акимате города, в рамках реконструкции будет проведена очистка русла реки, а также создана прогулочная зона. На новом общественном пространстве планируется укладка брусчатки на 3 700 квадратных метров, установка парковки на 230 квадратных метров, а также озеленение на 6 850 квадратных метров. Планируется установка 120 опор освещения протяженностью 1,2 километра, 50 скамеек и урн, а также два комфортных санузла.

Фото: акимат Алматы

Важной частью проекта является создание нового общественного пространства с детскими и спортивными площадками и возможностью отдыха на берегу реки, обустройство скейт-площадки, пешеходных дорожек. Элементы для подвижных игр, такие как качели, горки и лазалки, будут способствовать развитию моторики и физической активности у детей.

Фото: акимат Алматы

Реконструкция мостовых переходов будет направлена на обеспечение безопасности и доступности для пешеходов и велосипедистов. Предусмотрена установка тротуаров и велосипедных дорожек. Также будет построен автополив.

— Новое общественное пространство превратит набережную реки в уникальный природный парк в черте города. Строительные работы планируется завершить к концу второго квартала 2024 года, — отметили в акимате города.

Ранее аким Ерболат Досаев сообщил о строительстве набережной вдоль реки Есентай в Жетысуском районе. Тогда он отметил, что работы должны быть завершены до конца июня.

В Наурызбайском районе Алматы также началась реконструкция набережной реки Каргалы протяженностью 7,7 км.