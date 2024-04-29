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    11:50, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Эскиз новой набережной у реки Есентай показали в Алматы

    Эскиз новой набережной у реки Есентай показали в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    В Жетысуском районе Алматы начались работы по строительству набережной у реки Есентай, вдоль улицы Черновицкой до Самырсын. Общая протяженность составит 1 200 метров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как сообщили в акимате города, в рамках реконструкции будет проведена очистка русла реки, а также создана прогулочная зона. На новом общественном пространстве планируется укладка брусчатки на 3 700 квадратных метров, установка парковки на 230 квадратных метров, а также озеленение на 6 850 квадратных метров. Планируется установка 120 опор освещения протяженностью 1,2 километра, 50 скамеек и урн, а также два комфортных санузла.

    Эскиз новой набережной у реки Есентай показали в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Важной частью проекта является создание нового общественного пространства с детскими и спортивными площадками и возможностью отдыха на берегу реки, обустройство скейт-площадки, пешеходных дорожек. Элементы для подвижных игр, такие как качели, горки и лазалки, будут способствовать развитию моторики и физической активности у детей.

    Эскиз новой набережной у реки Есентай показали в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Реконструкция мостовых переходов будет направлена на обеспечение безопасности и доступности для пешеходов и велосипедистов. Предусмотрена установка тротуаров и велосипедных дорожек. Также будет построен автополив.

    — Новое общественное пространство превратит набережную реки в уникальный природный парк в черте города. Строительные работы планируется завершить к концу второго квартала 2024 года, — отметили в акимате города.

    Ранее аким Ерболат Досаев сообщил о строительстве набережной вдоль реки Есентай в Жетысуском районе. Тогда он отметил, что работы должны быть завершены до конца июня.

    В Наурызбайском районе Алматы также началась реконструкция набережной реки Каргалы протяженностью 7,7 км.

    Теги:
    Дети Регионы Акимат Общество Алматы Благоустройство
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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