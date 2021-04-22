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    17:57, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Ескендир Хасангалиев с супругой находятся в реанимации с коронавирусом

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Народный артист РК, композитор Ескендир Хасангалиев и его супруга Дарико Хасангалиева находятся в реанимации с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом на своей странице в Instagram написал их сын Биржан Хасангалиев.

    «В последнее время столько звонков, от тех, кто спрашивает о ходе лечения моих родителей. Спасибо вам огромное! Прошло 4-5 дней, как родители лежат в реанимации. По словам врачей, их состояние стабильное, без ухудшения. Такие слова вселяют надежду и доверие», - написал Биржан Хасангалиев.

    Как прокомментировали в управлении общественного здоровья, состояние артиста и его супруги на сегодняшний день оценивается как стабильное.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Культура
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