Эскалация не приведет к прекращению огня и миру — глава Евросовета Антониу Кошта

— Эскалация не приведет к прекращению огня и миру. Только переговоры, а именно продолжающиеся усилия региональных партнеров, позволят этого добиться, — написал А.Кошта в социальной сети.

По его словам, любые атаки на гражданские объекты, в первую очередь на энергетические объекты, являются незаконными и неприемлемыми.

А.Кошта особо отметил, что в случае расширения войны главными жертвами станут обычные жители Ирана.

Ранее глава Европейского совета А.Кошта провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с лидерами Израиля, ОАЭ и Пакистана.

— Как я подчеркнул в своем недавнем разговоре с президентом Ирана, Европейский союз настоятельно призывает Тегеран немедленно прекратить нападения на страны региона и обеспечить восстановление полной свободы судоходства через Ормузский пролив. Эскалация не приведет к прекращению огня и миру. Это возможно только в результате переговоров, а именно в рамках продолжающихся усилий, возглавляемых региональными партнерами, — подчеркнул глава ЕС.

Отметим, что Брюссель поддерживает дипломатические усилия региональных игроков и готов содействовать снижению напряженности. Кроме того, европейцы выступают против удара по энергетическим объектам в регионе.