    03:41, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Эскалация не приведет к прекращению огня и миру — глава Евросовета Антониу Кошта

    В понедельник глава Европейского совета Антониу Кошта предупредил об опасности дальнейшего обострения конфликта вокруг Ирана и призвал все стороны отказаться от ударов по гражданской инфраструктуре, передает собственный корреспондент Kazinform в Брюсселе.

    Антониу Кошта
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    — Эскалация не приведет к прекращению огня и миру. Только переговоры, а именно продолжающиеся усилия региональных партнеров, позволят этого добиться, — написал А.Кошта в социальной сети.

    По его словам, любые атаки на гражданские объекты, в первую очередь на энергетические объекты, являются незаконными и неприемлемыми.

    А.Кошта особо отметил, что в случае расширения войны главными жертвами станут обычные жители Ирана.

    Ранее глава Европейского совета А.Кошта провел телефонные переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также с лидерами Израиля, ОАЭ и Пакистана.

    — Как я подчеркнул в своем недавнем разговоре с президентом Ирана, Европейский союз настоятельно призывает Тегеран немедленно прекратить нападения на страны региона и обеспечить восстановление полной свободы судоходства через Ормузский пролив. Эскалация не приведет к прекращению огня и миру. Это возможно только в результате переговоров, а именно в рамках продолжающихся усилий, возглавляемых региональными партнерами, — подчеркнул глава ЕС.

    Отметим, что Брюссель поддерживает дипломатические усилия региональных игроков и готов содействовать снижению напряженности. Кроме того, европейцы выступают против удара по энергетическим объектам в регионе.

    Арнур Рахимбеков
