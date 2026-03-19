Еще три медали турнира по прыжкам на лыжах взяли казахстанцы в Польше

На международном турнире Orlen Cup по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в польском городе Закопане, копилка сборной Казахстана пополнилась очередными наградами.

На трамплине К-95 среди взрослых отличился Сергей Ткаченко. С результатом 255,5 балла он стал победителем соревнований. Серебро завоевал поляк Анджей Стенкала (243,5 балла), а бронза досталась его соотечественнику Адаму Нижнику (241 балла).

Наши спортсмены показали хорошие результаты и среди молодежи. В возрастной категории до 21 года Даниил Калинкин стал бронзовым призёром, а среди участников до 18 лет Артём Мешков занял третье место.

