    12:16, 19 Март 2026 | GMT +5

    Еще три медали турнира по прыжкам на лыжах взяли казахстанцы в Польше

    Казахстанские спортсмены завоевали еще три медали международного турнира по прыжкам на лыжах с трамплина, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

    Еще три медали турнира по прыжкам на лыжах взяли казахстанцы в Польше
    Фото: Минтуризма и спорта РК

    На международном турнире Orlen Cup по прыжкам на лыжах с трамплина, который проходит в польском городе Закопане, копилка сборной Казахстана пополнилась очередными наградами.

    На трамплине К-95 среди взрослых отличился Сергей Ткаченко. С результатом 255,5 балла он стал победителем соревнований. Серебро завоевал поляк Анджей Стенкала (243,5 балла), а бронза досталась его соотечественнику Адаму Нижнику (241 балла).

    Наши спортсмены показали хорошие результаты и среди молодежи. В возрастной категории до 21 года Даниил Калинкин стал бронзовым призёром, а среди участников до 18 лет Артём Мешков занял третье место.

    Ранее Казахстан завоевал две медали на турнире по прыжкам на лыжах с трамплина в Польше.

    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
