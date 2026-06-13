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    Еще одну плантацию конопли обнаружили в селе в Акмолинской области

    В рамках оперативно-профилактической операции «Карасора-2026» сотрудниками ОКП отдела полиции Жаксынского района Акмолинской области проведены оперативные мероприятия в селе Кийма, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    конопля, марихуана
    Фото: ДП Акмолинской области.

    В ходе проверки установлен 57-летний гражданин, который занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений. 

    По данному факту начато досудебное расследование. При осмотре приусадебного участка по улице Кирова полицейские обнаружили и изъяли 75 кустов конопли. 

    В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная правовая оценка изъятых растений. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

    Ранее плантацию конопли обнаружили в том же районе Акмолинской области, но в селе Белагаш.

    Село Регионы Казахстана Борьба с наркотиками Акмолинская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор