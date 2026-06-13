Еще одну плантацию конопли обнаружили в селе в Акмолинской области

В рамках оперативно-профилактической операции «Карасора-2026» сотрудниками ОКП отдела полиции Жаксынского района Акмолинской области проведены оперативные мероприятия в селе Кийма, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

В ходе проверки установлен 57-летний гражданин, который занимался незаконным культивированием наркосодержащих растений.

По данному факту начато досудебное расследование. При осмотре приусадебного участка по улице Кирова полицейские обнаружили и изъяли 75 кустов конопли.

В настоящее время назначена судебно-химическая экспертиза, по результатам которой будет установлена точная правовая оценка изъятых растений. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

Ранее плантацию конопли обнаружили в том же районе Акмолинской области, но в селе Белагаш.