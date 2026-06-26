Еще одну модель для реформы пенсионной системы назвали в Минтруда РК

Министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев сообщил, что в рамках обсуждения реформы пенсионной системы рассматривается еще одна модель — сингапурская, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, на следующей неделе планируют обсудить новую модель.

— Мы еще обсуждаем, потому что появились дополнительные предложения — сингапурская модель пенсионной системы. На следующей неделе будет обсуждение именно этой модели. Сингапурская модель тоже предусматривает накопление, надо обязательно копить, но есть возможность приобретения жилья, — рассказал министр в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Сейчас министерство ожидает заключения экспертов, после чего предложения будут вынесены на рассмотрение рабочей группы.

— В любом случае, мы из всех этих предложений выберем середину и из нее сделаем окончательный пакет, как наша пенсионная система будет развиваться, — добавил Аскарбек Ертаев.

Министр также напомнил, что ранее уже обсуждались модель «4+1» и страховая пенсионная система.

Модель «4+1» предусматривает направление 4% дополнительных обязательных пенсионных взносов работодателя на индивидуальный накопительный счет работника, а 1% — в общий страховой фонд.

Альтернативный вариант предлагает Государственный фонд социального страхования. В этом случае все дополнительные взносы будут поступать в общий фонд с последующим распределением между гражданами, имеющими право на выплаты.